Während der rund zehnwöchigen Sperrung der B10-Tunnel bei Annweiler von etwa Mitte Februar bis Anfang Mai war ein Fahrer mit mehr als 200 Stundenkilometer auf der Umleitungsstrecke durch die Anrainergemeinden unterwegs. Die Sensoren der Tempomesstafel am Ortseingang von Sarnstall aus Richtung Rinnthal kommend haben den Fall aufgenommen. Zwischen den beiden Orten galt in der Umleitungsphase Tempo 50, in den Orten selbst durfte nur 30 gefahren werden. Zwar sei der Fall extrem, viel auffälliger sei jedoch die große Anzahl an Fahrern, die sich nicht an die Tempolimits gehalten hätten, sagt Sarnstalls Ortsvorsteher Gernot Neuer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Angesichts der Masse an Fahrzeugen, die während der Sperrung durch Sarnstall gefahren sei, verdeutliche dies die Belastung für die Anwohner. In Sarnstall steht auch eine Tempomesstafel kurz nach dem Ortseingang von Annweiler kommend. Neuer betont, dass es dort ebenfalls viele Geschwindigkeitsüberschreitungen gegeben habe, wo nur Tempo 30 erlaubt sei. „Es waren einfach viel zu viele Fahrer zu schnell.“