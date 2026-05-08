Annweiler B10-Tunnelsperrung endet am Sonntag: Droht bereits die nächste im Herbst?

Seit zehn Wochen schiebt sich der komplette Liefer-, Pendler-, Anwohner- und Ausflüglerverkehr der B10 durch die Umleitungsorte
Seit zehn Wochen schiebt sich der komplette Liefer-, Pendler-, Anwohner- und Ausflüglerverkehr der B10 durch die Umleitungsorte Annweiler, Sarnstall und Rinnthal.

Zehn lange Wochen waren die B10-Tunnel bei Annweiler gesperrt. Nun haben Verkehrschaos und Stau-Drama endlich ein Ende. Wenn da nicht noch so ein Gerücht wäre.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hält sein Versprechen und wird die Strecke am Sonntag wieder freigeben, wie Sprecherin Sandra Demuth auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. „Gegen Abend“ werde die Sperrung zwischen den Abfahrten Annweiler-Ost und Wellbachtal/B48 aufgehoben. Alle Arbeiten können laut LBM bis dahin abgeschlossen werden. An dem Gerücht, das vor Ort die Runde macht, die nächste B10-Sperrung sei bereits im Anflug, ist übrigens nichts dran. So ist zu hören, dass die Röhren angeblich im Spätjahr erneut dicht gemacht werden sollen – diesmal um die Beleuchtung zu erneuern. „Das ist nicht zutreffend“, antwortet Demuth auf unsere Nachfrage. Es seien keine solchen Arbeiten für das Spätjahr geplant.

Täglich war die Polizei entlang der Umleitungsstrecke unterwegs, um Lkw- und Tempokontrollen zu machen.
Täglich war die Polizei entlang der Umleitungsstrecke unterwegs, um Lkw- und Tempokontrollen zu machen.
6132637_1_org_Pfaelzerwald_Newsletter_-_Contentbox_16_x_9

Kennen Sie schon unseren Pfälzerwald-Newsletter?

Wo gibt es neue Wanderwege? Siedelt sich wirklich ein Wolfsrudel im Pfälzerwald an? Welche Hütten haben zur Zeit offen? Jeden Donnerstag schreiben RHEINPFALZ-Autorinnen und -Autoren aus der gesamten Pfalz über Themen rund um den Pfälzerwald. Jedes Mal mit Ausflugstipp!

Alle Pfälzerwald-Themen Zum Newsletter anmelden
Alle Pfälzerwald-Themen Zum Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x