Zehn lange Wochen waren die B10-Tunnel bei Annweiler gesperrt. Nun haben Verkehrschaos und Stau-Drama endlich ein Ende. Wenn da nicht noch so ein Gerücht wäre.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hält sein Versprechen und wird die Strecke am Sonntag wieder freigeben, wie Sprecherin Sandra Demuth auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. „Gegen Abend“ werde die Sperrung zwischen den Abfahrten Annweiler-Ost und Wellbachtal/B48 aufgehoben. Alle Arbeiten können laut LBM bis dahin abgeschlossen werden. An dem Gerücht, das vor Ort die Runde macht, die nächste B10-Sperrung sei bereits im Anflug, ist übrigens nichts dran. So ist zu hören, dass die Röhren angeblich im Spätjahr erneut dicht gemacht werden sollen – diesmal um die Beleuchtung zu erneuern. „Das ist nicht zutreffend“, antwortet Demuth auf unsere Nachfrage. Es seien keine solchen Arbeiten für das Spätjahr geplant.