Die B10-Tunnel bei Annweiler sind in dieser Woche mal wieder nachts gesperrt. Die üblichen Wartungsarbeiten. An Nachtruhe können die Anwohner der Umleitungsstrecke in solchen Zeiten nicht denken. Die Stadt fordert Tempokontrollen.

Die aktuelle Tunnelsperrung der B10 bei Annweiler hat die Anrainerkommunen kalt erwischt. Erst aus der Presse habe die Stadt davon erfahren, dass der B10-Streckenabschnitt in dieser Woche in den Nachtstunden von 20 bis 6 Uhr wieder gesperrt ist, um die turnusmäßigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten zu erledigen, wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried berichtet. In dieser Zeit wird der Verkehr über die Anrainerkommunen umgeleitet. „Der Verkehr rollt wieder ungehemmt durch die Gemeinden und Ortsteile. Die Anwohnerinnen und Anwohner hören und spüren in der Nacht die Blechlawinen. An Schlaf und Nachtruhe ist da nicht zu denken“, weiß er.

Dies sei wieder ein Beispiel dafür, welch enormen Belastungen die Anwohner bei solchen Sperrungen mehrmals im Jahr ausgesetzt seien. Seyfried erinnert an die mehrwöchige B10-Sperrung im vergangenen Jahr, die Kolonnen an Autos und Lastern, die sich durch Sarnstall und Rinnthal quälten. Dies hatte in den Orten zu Geruchs-, Lärm- und Abgasbelastungen sowie zu Sicherheitsgefährdungen der Fußgänger geführt. Erst nach dem Aufbäumen vor Ort und der medialen Berichterstattung hatte es verstärkte Kontrollen der Polizei und eine Verbesserung der Ausschilderung gegeben.

„Tägliche und konsequente Kontrolle“ gefordert

Nun fordert Seyfried: „Die Verantwortlichen müssen unbedingt dafür Sorge tragen, dass die im letzten Jahr durch die Dauersperrung gesammelten Erfahrungen und Rückmeldungen auch bei solchen kurzen Sperrungen wie jetzt umgesetzt werden.“ Die Stadt und die Ortsteile appellierten deswegen an die Polizei und den Landesbetrieb Mobilität für eine tägliche und konsequente Kontrolle des Durchfahrtsverkehrs und insbesondere des Tempolimits von 30 Stundenkilometern.

Die Stadt nutzt nun zumindest die eine Möglichkeit, die sie selbst hat, und stellt eine Geschwindigkeitsanzeigetafel in Höhe der Villa Gotthold auf, damit Fahrern ihre etwaigen Geschwindigkeitsverstöße aufzuzeigen. „Leider hatte die Stadt im Vorfeld keine frühzeitige Information über die Sperrung bekommen, sonst hätten wir hier früherer reagieren können“, so der für Verkehr zuständige Beigeordnete Peter Grimm.

Stadt will durchgehend Tempo 30

Zudem will die Stadt das Thema Tempo-30-Zone noch einmal angehen. Nach einer Probephase im Vorjahr wurden vor Kurzem feste Tempo-30 Schilder an der Ortsdurchfahrt angebracht. Allerdings nur für den Bereich zwischen dem Jugendhaus und dem Zugang zum Ambert-Park. Die Stadt hatte sich gewünscht, dass der verkehrsberuhigte Bereich länger ausfällt. Doch dem hatte der Landesbetrieb Mobilität nicht entsprochen, da bei einer Lärmmessung andernorts keine erhöhten Werte festgestellt wurden.

Im der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses würden die Möglichkeiten einer durchgehenden 30er-Zone, insbesondere der Umleitungsstrecke, besprochen, kündigt Seyfried an. „Es muss eine Möglichkeit geben, eine durchgehende 30er-Zone in diesen Bereichen durchzusetzen. Hier gehen täglich Schulkinder, Familien mit Kinderwagen und Bürger, die welche auf Gehilfen und/oder Rollstühlen angewiesen sind, entlang, und ein paar Zentimeter rechts oder links rauschen die Fahrzeuge vorbei. Dies ist stellenweise sehr gefährlich, und nicht nur wegen des Lärmschutzes muss hier gehandelt werden“, findet Seyfried.