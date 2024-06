Am Mittwoch und am Freitag, 29. und 31. Mai, hat die Polizei wegen der Sperrung der B10-Tunnel auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal mehrstündige Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Dabei wurden am Mittwoch von 18 bis 23.10 Uhr 1085 Fahrzeuge gemessen, von denen 162 zu schnell waren. Sechs Fahrer müssen mit Bußgeldern rechnen, wobei das schnellste Fahrzeug bei erlaubten 30 Stundenkilometern mit 48 gemessen wurde. Die restlichen Verstöße lagen im Bereich von Verwarnungsgeldern. Am Freitagmorgen wurden von 6.45 Uhr bis 10.50 Uhr 1341 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellte die Polizei nach Mitteilung vom Freitag 116 Verstöße fest. An diesem Tag gab es zwölf Fälle mit Bußgeld. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 51 Stundenkilometern. Die Messungen wurden am Freitagvormittag beendet, nachdem die Reparatur im Tunnel abgeschlossen und die B10 wieder freigegeben worden war. Wie immer bei B10-Sperrungen klagen Anlieger an der offiziellen Umleitung und an inoffiziellen Ausweichrouten über das hohe Verkehrsaufkommen und zu schnelles Fahren.