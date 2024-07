Die Bauarbeiten für die B10-Rastanlage bei Wilgartswiesen haben begonnen. Was für den LBM, Trucker und Pendler ein Grund zur Freude ist, treibt der BI Queichtal Sorgenfalten und Zornesröte ins Gesicht. Die Ausbaugegner rechnen mit dem Verkehrsministerium ab.

In der vergangenen Woche meldete der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern, dass die Bauarbeiten für den großen Rastplatz an der B10 bei Wilgartswiesen nach über zehn Jahren Planung mit diversen Verzögerungen nun tatsächlich starten. Schon vor zwei Jahren wurde dafür ein rund drei Hektar großes Waldstück gerodet. Bis Ende 2025 soll ein Parkplatz für bis zu 40 Lkw, 13 Pkw und sechs Busse mit WC-Gebäude errichtet werden. Für die Bürgerinitiative Queichtal, die gegen den vierspurigen B10-Ausbau ist, zeugt die Rastanlage von der „miserablen und unzureichenden Verkehrspolitik der FDP-geführten Verkehrsministerien in Berlin und Mainz“, wie Vorstandsmitglied Werner Schreiner in einer Stellungnahme schreibt. Der Straßenverkehr sei das „goldene Kalb“, dem alles untergeordnet und geopfert werde.

Die Planungen für den Brummi-Parkplatz seien aufgrund stagnierender Lkw-Zahlen längst überholt, sagt Schreiner. Trotzdem würden diese stur umgesetzt. Die anfangs angesetzten Baukosten von 3,6 Millionen Euro hätten sich auf inzwischen 8 Millionen mehr als verdoppelt, hält er vor. In den vergangenen Jahren waren aber auch einige Änderungen in die Planung eingeflossen, wie der Umbau der Anschlussstelle samt Kreisel, um eine direkte Zufahrt zum Hermersbergerhof zu ermöglichen. Schreiner zieht eine Parallele zu den „immensen Kostensteigerungen“ beim geplanten B10-Ausbau. Diese hatten der Bundesrechnungshof und kurz darauf auch der Rechnungsprüfungsausschuss des Bundestages kritisch gesehen und von Verkehrsminister Volker Wissing eine neue Nutzen-Kosten-Rechnung gefordert. „Eine Überprüfung durch die Rechnungshöfe von Bund und Land wäre sicherlich auch bei der Rastanlage mehr als geboten“, findet Schreiner.

Forderung an MAB-Nationalkomitee

Darüber hinaus sei der Bau ein „Desaster für die Natur“, kritisiert die BI erneut. „Der unbändige und überbordende Flächenfraß insbesondere im Landkreis Südwestpfalz setzt sich hier ungezügelt fort“, moniert Schreiner. Für den Rastplatz seien wertvolle Wald- und Wiesenflächen vernichtet worden. Dem notwendigen Natur- und Klimaschutz werde damit ein Bärendienst erwiesen. Mit diesem Kritikpunkt richtet sich die BI an die für das Biosphärenreservat zuständigen Behörden: das MAB-Nationalkomitee und den Bezirksverband Pfalz. Schreiner verweist darauf, dass sich das MAB bei seiner jüngsten Evaluierung 2023 in „großer Sorge über die weitere Fragmentierung des Pfälzerwaldes durch den B10-Ausbau“ gezeigt habe. Dies reiche nicht, wirft Schreiner der deutschen Unesco-Kommission vor, denn jene Fragmentierung sei bereits in vollem Gange. „Was tut das MAB-Nationalkomitee konkret gegen die Zerstörung von Natur und Landschaft?“, fragt Schreiner und verweist auch auf die Pläne für einen großen Gewerbepark mit Tankhof, den der Landauer Tankstellen-Unternehmer Thomas Frühmesser und die Ortsgemeinde direkt hinter dem Lkw-Rastplatz ins Auge fassen. „Spätestens jetzt wäre ein Eingreifen des MAB-Komitees notwendig, damit der Pfälzerwald als weltweit anerkannte Modellregion für nachhaltige Entwicklung nicht zur Farce wird“, schreibt Schreiner.

Mit solchen Projekten werde mehr und mehr Straßenverkehr, insbesondere Lkw-Verkehr, ins Herz des Pfälzerwaldes verlagert. Damit entwickle sich die B10 immer mehr zu einer internationalen Transitachse, obwohl sie dafür nicht vorgesehen sei, sondern die A6 und die A4. Statt in den „Klimakiller Straßenverkehr“ sollte in die benachbarte Schienenstrecke der Queichtalbahn investiert werden, fordert das BI-Vorstandsmitglied.