Die Baustelle der B 38 in Schweigen-Rechtenbach bedeutet Staus, Orientierungslosigkeit und dreiste Abkürzungsversuche. In knapp zwei Wochen hat das Ganze ein Ende. Besonders freuen sich darüber die Lkw-Fahrer. Aber nicht nur für sie ist die Umleitung von und nach Frankreich eine Herausforderung.

Ein Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis fährt in den unteren Kreisel an der Hauptstraße in Schweigen. Sichtlich verwirrt wird er immer langsamer. Seine Frau auf dem Beifahrersitz kann ihm