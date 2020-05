Der Gemeinderat Rinnthal und der Ortsbeirat des Annweiler Stadtteils Sarnstall fordern im Zuge des geplanten B-10-Ausbaus für den Tunnelabschnitt bei Annweiler einen vierspurigen Basistunnel.

Damit bekräftigen die beiden Gemeinden gemeinsam eine frühere Forderung der Anrainerkommunen. Dem Schreiben an Verkehrsminister Volker Wissing hatten sich neben den Ortsbürgermeistern und Ortsvorstehern auch der Verbandsbürgermeister, der Landrat sowie CDU-Abgeordnete des Landes und des Bundes angeschlossen. Ein vierspuriger Basistunnel von Annweiler-Ost bis zur Abzweigung ins Wellbachtal sei die einige Ausbau-Variante, die von den Bürgern akzeptiert werde, sagt Rinnthals Ortsbürgermeister Torsten Hertel in einer Stellungnahme zu den Ausbauplänen des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Speyer.

Wie mehrfach berichtet, will dieser zehn Ausbau-Varianten für den Tunnelabschnitt im Raumordnungsverfahren prüfen lassen, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Diese reichen von einer Parallelstrecke zur bisherigen Tunnelstrecke (Vorzugsvariante des LBM) über einen zwei- oder vierstreifigen Basistunnel bis zu einer großräumigen Umfahrung. Neu mitaufgenommen wurde unter anderem ein Vorschlag aus den Annweiler Stadtteilen Queichhambach und Gräfenhausen, der einen vierspurigen Basistunnel mit anschließendem überdachten Trog vorsieht. Der LBM hatte bei der Vorstellung der Pläne im Herbst 2019 bereits deutlich gemacht, dass er einem vierspurigen Basistunnel aus Kostengründen geringere Chancen beim Bund als Baulast- und somit Kostenträger einräumt.

Rinnthal und Sarnstall fordern, „sich nicht von wirtschaftlichen Aspekten leiten zu lassen, sondern den Bürgerwillen wirklich zu berücksichtigen“. Nur in der Basistunnel-Variante sehen die beiden Orte die Möglichkeit, „den derzeitigen Lärm und die Feinstaubbelastung für die Anlieger nicht zu erhöhen“, so Hertel. Im Zuge der Solidarität unterstützen die beiden Gemeinden die „Queichhambach-Variante“, da der Lärmschutz für die beiden Stadtteile gewahrt bleiben müsse. Das Raumordnungsverfahren soll im Juni beantragt werden.