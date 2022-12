Die Touristinformation in Annweiler wurde zum zweiten Mal nach den Kriterien des bundesweiten Erfassungssystems „Reisen für Alle“ zertifiziert. Das teilt die Stadt mit. Im Trifelsland sind neben dem Büro für Tourismus weitere Betriebe zertifiziert, von Übernachtungsbetrieben über Gastronomie und Veranstaltungen bis hin zu Erlebnissen. Außerdem werden von Gästeführern barrierefreie Stadtführungen angeboten. Im Fokus stehen dabei längst nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch Familien, die mit dem Kinderwagen unterwegs sind, und Menschen mit Rollator. Gedacht wird ebenfalls an die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen der Seh- oder Hörfähigkeit. Bauliche Elemente dienen dazu, sich besser zurechtzufinden, das Personal ist sensibilisiert, die Besucher zu beraten. Einen Überblick über Betriebe mit der Zertifizierung gibt es im Internet unter www.suedlicheweinstrasse.de/reisen-fuer-alle. Infos gibt es auch im Büro für Tourismus in Annweiler unter Telefon unter 06346 2200 oder im Internet unter www.trifelsland.de.