Die Bürgerstiftung Herxheim steht kurz vor der Gründung, teilt Ortschef Sven Koch mit. Nachdem in kurzer Zeit das notwendige Stiftungskapital von mindestens 50.000 Euro eingeworben wurde, startet nun die entscheidende Phase. Am Freitag, 29. Mai, 19 Uhr, findet im kleinen Saal der Elmar-Weiller-Festhalle in Herxheim die Gründungsversammlung statt. Im Mittelpunkt steht die Feststellung des Stiftungsgeschäfts als Grundlage der offiziellen Errichtung. Die Initiative informiert über Ziele, Inhalte und Perspektiven der Stiftung und zeigt, wie man sich künftig einbringen kann. Ziel ist, bürgerschaftliches Engagement zu bündeln, gemeinnützige Projekte vor Ort zu fördern und Verantwortung für die Zukunft der Gemeinde zu übernehmen. Auch danach bleibt eine Beteiligung als Stifter möglich.