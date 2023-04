Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was für ein geschichtsträchtiges Datum der 17. Juni 1953 ist, das haben viele Deutsche vergessen oder nie gelernt. An diesem Tag entwickelte sich in der DDR ein Streik zu einem Volksaufstand. Zum 68. Jubiläum lud das Gymnasium im Pamina-Schulzentrum in Herxheim den DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann ein, der von seiner Heimat Berlin aus an einem virtuellen Gespräch teilnahm.

Das Aufbegehren des Volkes, das sich vom Joch ihres autoritären Regimes befreien wollte, wurde gewaltsam niedergeschlagen. Über 50 Menschen wurden während der Proteste getötet