Sibylle Menyhart stellt sich in Großfischlingen zur Wahl: Die 63-Jährige möchte Ortsbürgermeisterin werden. Für die Kommunalwahl im Juni hatte sich keine Person gemeldet, die Verantwortung übernehmen wollte. „Ich wurde angesprochen und ermutigt, mich zu bewerben“, berichtet Menyhart der RHEINPFALZ. Je länger sie überlegte, umso mehr Gefallen fand sie an diesem Ehrenamt – und das als politischer Neuling. In ihrer Zeit als Kriminalbeamtin hatte sie nach eigenen Aussagen keine Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Jetzt im Ruhestand möchte sie ihr Dorf mitgestalten, in dem sie seit 24 Jahren lebt. Aufgewachsen ist die verheiratete Frau in Oberhessen, genauer im Vogelsbergkreis. Bei der Kommunalwahl hatte Sibylle Menyhart noch für den Gemeinderat kandidiert und dafür die ausreichende Anzahl an Stimmen bekommen. Nun möchte sie ganz an der Spitze des Gremiums stehen. Großfischlingen ist derzeit die einzige Gemeinde in der Verbandsgemeinde Edenkoben ohne Ortschef. Der bisherige Amtsträger Michael Diehl hat aus zeitlichen Gründen darauf verzichtet, wieder zu kandidieren. Die Entscheidung, ob die Kandidatin Ortsbürgermeisterin wird, liegt in den Händen des Gemeinderates. Sie fällt in dessen nächster Sitzung am 15. August.