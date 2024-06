Einen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters gab es in Niederhorbach bei der Wahl am 9. Juni. Das Problem: Er wurde mit deutlicher Mehrheit abgelehnt. Jetzt gibt es einen Termin für einen neuen Anlauf.

Lothar Schopfer wollte neuer Bürgermeister in Niederhorbach werden. Als einziger Kandidat stand er bei der Kommunalwahl am 9. Juni auf dem Zettel. Weil aber satte 86,2 Prozent der Wähler mit Nein stimmten, geht die Suche nach einem Nachfolger für Ralf Lorenz weiter. Und zwar am 15. September. Diesen Termin für die Neuwahl hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Wie Thomas Cornet, leitender Beamter der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, auf Nachfrage mitteilt, hat die Kreisverwaltung dem bereits zugestimmt. Potenzielle Bewerber können sich nun noch ein paar Tage Gedanken darüber machen, ob sie tatsächlich ihren Hut in den Ring werfen möchten. Bewerbungsschluss sei am 48. Tag vor der Wahl, wie Cornet erklärt. „Also am 29. Juli, 18 Uhr.“

Bis ein neuer Ortschef gefunden ist, bleibt Lorenz geschäftsführend im Amt. Er habe nicht mehr kandidiert, „weil die Akkus leer sind“, wie er erzählt. Dass seine Zeit als Ortschef später endet als geplant, sei für ihn kein Problem. „Nach neun Jahren kommt es auf die zwei Monate auch nicht mehr an.“ Er wolle auch nicht ausschließen, dass er irgendwann wieder Bürgermeister werden möchte. Jetzt brauche er aber eine Pause. Wessen Name im Juli auf dem Wahlzettel stehen wird, ist völlig offen. „Es gibt noch keinen Kandidaten“, sagt Lorenz. In der konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates wolle er das Thema ansprechen. „Dann schauen wir mal, wie die Resonanz ist.“

Findet sich bis zum Stichtag am 29. Juli kein Kandidat, wird die Wahl nicht stattfinden, wie Cornet erklärt. Dann muss der Gemeinderat aus seiner Mitte heraus einen neuen Ortschef wählen. Wann Lorenz’ Zeit als Bürgermeister Niederhorbachs tatsächlich endet, steht also noch in den Sternen.