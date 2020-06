Die Bürgerliste Gommersheim (BLG) strebt die Einrichtung barrierefreier Wanderwege rund um das Waldhaus unter Einbeziehung des Vogelschutzlehrpfades an. Dafür sollen die von der Ortsgruppe des Pfälzerwald-Vereins (PWV) markierten Wege genutzt werden.

Das sah ein Antrag vor, den die BLG in der Gemeinderatssitzung am Montag vorlegte. Durch einen barrierefreien Wanderweg hätte Gommersheim ein Alleinstellungsmerkmal, da bislang niemand im Kreis solche Wanderwege anbieten kann, so Fraktionsvorsitzender Volker Degen. Die ausgesuchten Wege sind abschnittsweise Teil des europäischen Fernwanderweges.

In ihrem Antrag schrieb die BLG, dass der PWV das Vorhaben unterstütze, da es für den Wanderverein ebenfalls eine Attraktion darstellen würde und das Waldhaus des Vereins bereits barrierefrei ausgebaut sei. Der in der Ratssitzung anwesende Wegewart des PWV, Gerhard Beisel, war allerdings nicht ganz so erfreut über die Vorgehensweise der BLG, habe diese doch zum konkreten Aussehen und einer eventuellen Umsetzung des Vorhabens den PWV im Vorfeld noch nicht kontaktiert. Zwar seien die Wanderwege im Gäu recht ebenerdig und damit für Fahrräder und teilweise auch für Kinderwagen geeignet, eine Nutzung mit einem Rollator oder gar einem Rollstuhl sei hingegen sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, so Beisel.

Vororttermin soll Klarheit bringen

„Wenn, dann könnte die Barrierefreiheit nur auf begrenzten Teilstücken hergestellt werden, eine Herstellung auf dem gesamten Weg ist aus meiner Sicht nur unter großen Baumaßnahmen möglich, die aber in der von der BLG gewünschten Form nahezu unbezahlbar wären.“ Auch wünscht der PWV keine zusätzlichen Markierungen für Wege, da alles sonst zu unübersichtlich würde.

„Die Wanderwege rund um Gommersheim befinden sich in einem sehr guten Zustand. Wir haben erst vor wenigen Jahren 40.000 Euro in den Ausbau des Wegenetzes investiert“, stellte Ortsbürgermeister Lothar Anton (SPD) fest. Der Rat vertagte schließlich den Punkt, will aber vor Ort zusammen mit dem zuständigen Förster, Vertretern des Pfälzerwaldvereins und der Gemeinde beraten, was möglich ist und was nicht. Auch eine Person, die sich mit den Bedürfnissen von Behinderten auskennt, soll bei dem Termin mit dabei sein.