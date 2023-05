Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Baggerfahrer hat in Schweigen ein gemauertes Loch entdeckt. Und gestaunt. Es ist ein historischer tiefer Brunnen, der einige Generationen lang unentdeckt blieb. Wieder zuschütten oder erhalten, lautet die Frage.

Pressetermin in der Paulinerstraße in Schweigen: die Straße, die am Schweigener Hof vorbei zum Sonnenberg führt. Und touristisch hoch frequentiert ist. Die Fahrbahn wird derzeit erneuert. An