Um das Fahrangebot des Bürgerbusses in der Verbandsgemeinde Edenkoben zu erweitern, sucht Verwaltung nach Ehrenamtlichen, die den Telefondienst übernehmen. Das Fahrerteam besteht zurzeit aus 13 Fahrern, drei weitere Ehrenamtliche werden das Team in Kürze verstärken, berichtet Fahrerteam-Leiter Siegfried Heinz. Der Bürgerbus kann bislang dienstags und donnerstags für Fahrten zum Arzt, zur Bank oder zum Supermarkt genutzt werden. Künftig sollen auch andere Ziele angesteuert werden, beispielsweise zu Hütten im Pfälzerwald oder Konzertvorstellungen. Das Angebot besteht seit Dezember 2020. Seitdem gab es 971 Fahrten zu 77 Zielen. Sobald sich die Infektionslage entspannt, soll es auch einen Stammtisch für die Ehrenamtlichen geben. Darüber hinaus soll ein zusätzlicher Bus mit mehr Komfort für die Fahrgäste beim Ein- und Ausstieg angeschafft werden. Bislang wir ein Fahrzeug der Tafel Edenkoben eingesetzt. Ansprechpartner für das Telefon-Team ist Johannes Segner aus Rhodt, der per E-Mail an johannes.segner@arcor.de oder unter Telefon 0163 5461983 erreichbar ist.