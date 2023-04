Nach 23.000 Kilometern, 2300 Fahrten und 28 Monaten war es Zeit für einen Neuen und nun auch Eigenen. Ein Peugeot ist beim Edenkobener Bürgerbus-Team eingetroffen. Das E-Fahrzeug konnte durch eine Gemeinschaftsleistung finanziert werden.

Die Freude beim Bürgerbus-Team ist groß. Dieser Tage wurde ein Peugeot e-Rifter als neues Bürgerbus-Fahrzeug in Dienst gestellt. Das E-Fahrzeug ist nun auf der Straße für Ältere und in der Mobilität eingeschränkte Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Edenkoben.

Der eigene Fünfsitzer sei ein „Meilenstein im Bürgerbus-Projekt“, freute sich der erste Beigeordnete Eberhard Frankmann. Im Dezember 2019 hatte der Verbandsgemeinderat den Startschuss für den Bürgerbus gegeben. Gemeinsam mit der Agentur Landmobil wurde der Bürgerbus auf die Straße gebracht. Für das Projekt hatten sich schnell 27 Ehrenamtliche für den Fahr- und Telefondienst gefunden. Die erste Fahrt war am 17. Dezember 2020 inmitten der Corona-Pandemie mit dem Bus der Tafel Edenkoben. Diese Kooperation ermöglichte es, dem Team dienstags und donnerstags gegen eine Aufwandspauschale auf das Fahrzeug des Vereins zurückzugreifen. Und der Tafelbus könne auch weiter genutzt werden, wenn die Nachfrage steige, informierte Frankmann. Der Bürgerbus habe schon viele Stammkunden. Die Fahrten seien kostenlos, jedoch zeigten die Fahrgäste (2021: 86 und 2022: 129) mit Spenden ihre Dankbarkeit (2021: 1290 Euro, 2022: 1800 Euro).

Zahlreiche Spender

Die Kosten für das neue Fahrzeug belaufen sich auf rund 40.000 Euro. Dank großzügiger Spenden sei die Finanzierung gesichert: Die Sparkassenstiftung, das Corona-Testzentren in Edenkoben St. Martin, Freimersheim und Herxheim, der ehemalige Bürgermeister Olaf Gouasé, der sich zu seiner Verabschiedung Bürgerbus-Spenden anstelle von Geschenken wünschte, Spenden zum 60. Geburtstag des ersten Beigeordneten, die Pfalzwerke und die Thüga hätten Beiträge geleistet. Auch konnte eine Bundesförderung in Höhe von 11.300 Euro gesichert werden. Der Bus steht künftig im VG-Rathaus und wird mit Ökostrom betankt.

„Dass der Bürgerbus in der Verbandsgemeinde Edenkoben unterwegs ist, das kann ich nicht hoch genug schätzen“, sagte Landrat Dietmar Seefeldt im Hinblick auf die älter werdende Bürgerschaft. Leben im Alter, im eigenen Haus und im eigenen Dorf, das müsse das Ziel sein. Ein kleiner Baustein dazu, sei der Bürgerbus und die komplette Mannschaft, die dafür die Freizeit opfere. „Das, was mit sehr viel positivem Tatendrang und Elan beim ersten Treffen in der Gemeindehalle in Edesheim begonnen hat, das findet heute seinen Höhepunkt mit dem eigenen Fahrzeug. In der breitflächigen Verbandsgemeinde ist die Mobilität entscheidend und wichtig“, freute sich Bürgermeister Daniel Salm.