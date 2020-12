Für die Menschen in der Verbandsgemeinde Edenkoben, die wegen einer körperlichen Einschränkung Linienbusse nicht oder nur schwer nutzen können, gibt es ab der nächsten Woche einen Shuttleservice. Dann geht der von Ehrenamtlichen gefahrene Bürgerbus an den Start.

Mit einem Bürgerbus will die Verbandsgemeinde Edenkoben die Mobilität zwischen den einzelnen Ortsgemeinden verbessern. „Bürger fahren Bürger und schaffen mit ehrenamtlichem Engagement bessere Lebensbedingungen, eine mobile Freiheit und Unabhängigkeit für vornehmlich ältere und in der Mobilität eingeschränkte Personen“, begründet die VG-Verwaltung die Einrichtung des Bürgerbusses.

Der Bürgerbus fährt innerhalb der Verbandsgemeinde, etwa zum Arzt, zur Apotheke, zum Supermarkt, Metzger oder Bäcker, zur Bank oder zur Post, zum Physiotherapeuten oder zum Friseur. Die gewünschte Fahrt kann erstmals am kommenden Montag und am Mittwoch, 16. Dezember, von 15 bis 17 Uhr angemeldet werden. Folgende Angaben sind dabei notwendig: Vorname und Name, Abholadresse, Telefonnummer, Fahrziel, Abholdatum und Uhrzeit sowie die gewünschte Aufenthaltsdauer. Das Anmeldetelefon ist immer am Tag vor jeder Bürgerbusfahrt in der Zeit von 15 bis 17 Uhr besetzt. Buchungen können höchstens eine Woche im Voraus angenommen werden.

Jedes Ziel innerhalb der VG wird angefahren

Das Bürgerbusteam holt die Menschen von zu Hause ab und fährt jedes gewünschte Ziel innerhalb der VG an. Und wenn die Einkäufe erledigt oder der Arztbesuch beendet ist, dann bringen die Fahrer die Bürger auch wieder nach Hause. Alle Fahrten sind kostenlos. Platz für Einkäufe ist ausreichend vorhanden.

Rund um die Weihnachtsfeiertage und Neujahr sind folgende Fahrtage geplant: Donnerstag, 17. Dezember, Dienstag, 22. Dezember, Dienstag, 29. Dezember und Dienstag, 5. Januar. Danach fährt der Bürgerbus jeweils dienstags und donnerstags.

Maskenpflicht gilt im Bürgerbus

Wie im öffentlichen Personennahverkehr gilt die Maskenpflicht. Nach jeder Fahrt wird der Bus von den Fahrern gereinigt. Bei der Planung der Fahrten wird das Bürgerbus-Team die Situation um die Infektionsentwicklung im Auge behalten, höchstens zwei Personen sollen gleichzeitig mitfahren können.

Rechtsträger des Projektes ist die Verbandsgemeinde Edenkoben. Die inhaltliche Projektentwicklung erfolgt durch die Agentur Landmobil. Das Projekt Bürgerbus wird durch das Wirtschaftsministerium gefördert. In Offenbach, Bellheim und Wörth gibt es das Angebot schon, in Landau wird über die Einrichtung eines Bürgerbusses nachgedacht.

Info

Fahrtage: dienstags und donnerstags (außer an Feiertagen) von 8 bis 18 Uhr

Anmeldung der Fahrten: montags und mittwochs von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 0162 5741389

www.vg-edenkoben.de