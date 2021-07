Edenkobener wünschen sich Verkehrsberuhigung in der Stadt. Sie haben dem Stadtrat konkrete Wünsche mitgeteilt. Doch ändern wird sich erstmal nicht viel. Wieso?

188 Unterschriften hatten Peter Luther, Michael Lampert und Jason Knittel gesammelt, um ihrer Forderung Ausdruck zu verleihen. Diese Liste legten sie dem Stadtrat vor. „Wir stehen dem Inhalt des Antrages schon positiv gegenüber, aber in vielen Fällen liegt die Entscheidung eben gar nicht in unseren Händen“, machte Stadtbürgermeister Ludwig Lintz (CDU) deutlich.

So fordern die Bürger eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der L512 zwischen Rhodt und Edenkoben. Damit muss sich die Kreisverwaltung als zuständige Behörde beschäftigen. Auf Anfrage der RHEINPFALZ teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mit, dass es einen Grund dafür geben müsste, etwa wenn eine Gefahrenlage besteht.

Mehr Radarkontrollen gewünscht

Die Bürger wünschen sich zudem eine durchgängige Tempo-30-Regelung in der Weinstraße, Radeburger Straße, Klosterstraße und Luitpoldstraße. Dort gilt abschnittsweise Tempo 50. Dies hat die Stadt bereits im Blick. Die VG ist benachrichtigt. Mit der Umsetzung dürfte es auf klassifizierten Straßen aber schwer werden, da dies laut LBM nur in bestimmten Fällen zulässig ist, etwa an sensiblen Bereichen wie Schulen oder aus Lärmschutzgründen.

Weil die Einwohner zudem mehr Radarkontrollen wünschen, wird auch die Polizei informiert, die schließlich für die Überwachung des fließenden Verkehrs zuständig ist.