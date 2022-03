Der Kreis SÜW tritt dem Verein Klima-Bündnis bei und verpflichtet sich damit zu einer nachhaltigen Entwicklung. Bei fünf Workshops im April können Bürger ihre Ideen in Sachen Klimaschutz einzubringen.

„Mit der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis verpflichtet sich der Landkreis dem ambitionierten und gerechten Klimaschutz, der ökologischen und sozialen Ausschreibung und Beschaffung, dem Verzicht auf Tropenholz und den Zielen der regenerativen Energieversorgung sowie Land-, Forst- und Bauwirtschaft“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt, nachdem der Kreisausschuss am Montag den Beitritt beschlossen hat. Im Detail verpflichtet sich der Landkreis unter anderem zur kontinuierlichen Reduktion der eigenen Treibhausgasemissionen um 50 Prozent pro Kopf und Jahr bis 2030 (Basisjahr 1990) und um mindestens 95 Prozent bis 2050 (Basisjahr 1990).

Um den lokalen Klimaschutz voranzutreiben, hat der Kreis im April eine Workshopreihe geplant, bei der Bürger ihre Perspektiven einbringen können. Die Ergebnisse werden in das Klimaschutzkonzept einfließen, das die Kreisverwaltung aktuell erstellt. Eine Anmeldung mit Name, Kontaktdaten und den gewünschten Workshops, die jeweils von 17 bis 19 Uhr stattfinden, ist per E-Mail an klimaworkshop@suedliche-weinstrasse.de erforderlich. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung versendet.

Das sind die Themen der fünf Workshops

Der erste Workshop am 6. April fungiert als Auftaktveranstaltung. SÜW-Klimaschutzmanager Philipp Steiner wird das bisherige Wissen zu Potenzialen für erneuerbare Energien, Wertschöpfung und Klimaschutzszenarien für SÜW vorstellen, bevor es Gelegenheit zum Austausch gibt.

Die weiteren Workshops behandeln jeweils einen thematischen Schwerpunkt. Zurück geht die Auswahl auf die Ergebnisse einer Onlineabstimmung, bei der über 730 Stimmen abgegeben wurden. So wird es einen Workshop „Erneuerbare Energien für den Landkreis SÜW“ geben, am 12. April. Das Thema „Klimafreundliche Mobilität im Landkreis SÜW“ steht bei der digitale Veranstaltung am 22. April im Fokus. Weiter geht es mit dem Thema „Klimawandelanpassung und (Grün-)Flächenmanagement im Landkreis SÜW“ am 26. April. Die Veranstaltungsreihe endet am 29. April mit einem Workshop zum Thema „Beratung und Bildung zum Klimaschutz im Landkreis SÜW“.