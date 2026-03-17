Ein Edesheimer ärgert sich darüber, wie trostlos es in der Ortsausfahrt seines Dorfes aussieht. Er wundert sich über die Pflanzgruben, die seit Jahren brachliegen.

Mit Beginn des Frühlings blüht es wieder überall. Das kann man von der Edesheimer Ortsdurchfahrt allerdings nicht behaupten. Dort gibt es zwar rechts und links der Staatsstraße mehrere Beete, die bepflanzt werden können. Doch von dieser Möglichkeit wurde noch nicht Gebrauch gemacht, was Dieter Steil ärgert.

Steil: „Eine Zumutung für Fußgänger“

Es sehe nicht nur trostlos aus. Angesichts dessen, dass sich dort inzwischen Löcher auftun, sei es eine Zumutung und eine potenzielle Gefahrenstelle für Menschen, die dort unterwegs sind.

Die Beete wurden geschaffen, als die Edesheimer Ortsdurchfahrt ausgebaut wurde. Nicht nur die Fahrbahn wurde erneuert, die Arbeiten, die sich über zwei Jahre hinzogen, betrafen auch die Gehwege. Die Baustelle wurde allerdings schon vor drei Jahren abgebaut. Und seit ebenso langer Zeit liegen die Beete brach.

Wieso Baumpflanzungen nicht möglich sind

Das rührt daher, dass der Gemeinderat noch nicht entschieden hat, was dort hinkommen soll. Es wird nicht nur an Lavendel und Rosen gedacht. Wobei aufgrund der überschaubaren Größe der Beete und der Leitungen im Untergrund der Gestaltungsspielraum begrenzt ist. Bäume beispielsweise könnten nicht gepflanzt werden.

Für die optische Gestaltung der Staatsstraße wurde ein Gesamtkonzept gewünscht. Entschieden wurde das allerdings schon im Herbst 2023. Passiert ist seither: nicht viel. Auf Anfrage der RHEINPFALZ nennt Ortsbürgermeister Christian Kocher (CDU) den Grund: Es habe lange gedauert, bis man ein Planungsbüro für diese Aufgabe fand.

Vorschlag im Gemeinderat Thema

Dessen Ergebnisse liegen aber nun vor und wurden bereits Ende vergangenen Jahres im Bauausschuss beraten. Und dies hat die CDU-Fraktion nun zum Anlass genommen, um für die nächste Gemeinderatssitzung am Dienstag, 17. März, Vorschläge für die Gestaltung der Staatsstraße zu erarbeiten. Dabei wird es als sinnvoll erachtet, die Pflanzbeete mittels Sandsteinmauern zu erhöhen. Einerseits um Schäden durch Streusalz vorzubeugen, andererseits um durch die erhöhten Pflanzbeete zur Verkehrsberuhigung beizutragen.