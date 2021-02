Um die Zeit des Lockdowns etwas fröhlicher zu gestalten, ruft das Team der Freimersheimer Gemeindebücherei einen Schreib- und Malwettbewerb aus. Kinder und Erwachsene sind aufgerufen, eine Kurzgeschichte zum Thema „Unsere Zukunft“ zu schreiben. Je kreativer, umso besser. Die drei besten Einsendungen erhalten eine kleine Überraschung. Der Umfang der Geschichten soll mindestens eine, maximal aber zwei Din A4-Seiten umfassen. Der Beitrag kann handschriftlich oder als Textdokument abgegeben werden. Kinder, die noch nicht schreiben können, dürfen sich von ihren Eltern helfen lassen, können zum Thema aber auch ein selbstgemaltes Bild einreichen. Die Teilnahme ist bis 16. März mit Angabe von Name, Anschrift, Alter, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer postalisch an die Bücherei, Hauptstraße 9, oder per E-Mail an buecherei@freimersheim.de möglich.