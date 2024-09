„Neuer Wein und mehr…“ – unter diesem Motto wird in Böchingen schon seit vielen Jahren ein etwas anderes Fest des Federweißen gefeiert. Ins Leben gerufen und organisiert wird der Böchinger Herbst vom Verein „Leben im Dorf“.Die Veranstaltungen werden geprägt von der Eigenart des jeweiligen Ausrichters. Dazu stellen Hobbykünstler aus Böchingen und der Umgebung abwechselnd ihre Arbeiten aus. Der Böchinger Herbst ist also immer gleich und doch jedes Mal ein wenig anders.

An fünf Terminen zwischen dem 15. September und 10. Oktober können die Gäste auf dem Dorfplatz neben dem neuen Wein auch andere Getränke von Böchinger Weingütern genießen. Dazu gibt es bereits ab 11.30 Uhr Mittagessen. Kaffee und ein vielfältiges Kuchen- und Tortenangebot gehört selbstverständlich auch dazu. Unter www.leben-im-dorf.de stellt sich der Verein und seine Aktivitäten

Zur Eröffnung am 15. September werden neben Landrat Dietmar Seefeldt auch Ortsbürgermeisterin Sarah Vollmar und die neu gekrönte Weinprinzessin der Verbandsgemeinde Landau-Land erwartet. dnb

TermineDer Böchinger Herbst wartet auf am: 15. September, Verein Leben im Dorf, am 22. September, Förderverein Freiwillige Feuerwehr Böchingen-Frankweiler, am 29. September, Club der Köche Südpfalz und Landfrauenverein Böchingen, am, 3. Oktober, Karnevalverein Böchingen und am 6 Oktober, Weingut Schweppenheiser und Team Heimatmuseum Böchingen.