Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ansgar Gast kommt mit seinen zwei Kindern gerne nach Bad Bergzabern zum Schwimmen. Aber es gibt einiges, das ihm sauer aufstößt. Warum schließt das Rebmeerbad am Wochenende so früh? Sind Kinder in der Therme unerwünscht? Die Verantwortlichen geben Antworten.

Der Südpfälzer Ansgar Gast hat zwei Kinder im Grundschulalter. Die Familie geht gerne schwimmen. Beliebter Anlaufpunkt ist das Rebmeerbad in der Kurstadt. Dass die Verbandsgemeinde,