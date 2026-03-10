Nach fünf Jahren ist Schluss. Bäckermeister Volker Walter gibt den Standort in Roschbach auf. Doch Leerstand wird es im Dorfgemeinschaftshaus nicht geben.

Volker Walter wird sich in Kürze aus Roschbach verabschieden. Der Neustadter Bäckermeister, der am Dorfmittelpunkt eine Filiale mit erweitertem Sortiment führte, das vom Angebot her in Richtung eines Dorfladens ging, wird den Standort aufgeben. Die Umsätze hätten mit der Zeit nicht mehr gereicht, sagt Walter. Zuletzt sei nicht einmal die Hälfte von dem eingenommen worden, was nötig wäre, um das Personal zu finanzieren.

Wie man hört, hatte sich die Schließung in den vergangenen Monaten angedeutet, da die Öffnungszeiten immer weiter verkürzt wurden. Zuletzt war das Geschäft am Freitag und am Samstag geöffnet. Dabei hatte es am Anfang, als der seit 1855 bestehende Familienbetrieb aus Duttweiler in der Südpfälzer Gemeinde loslegte, gut ausgesehen.

Walter: „Es gibt viele Gründe für das Aus“

Aber nach dem erfolgreichen Start ging die Nachfrage irgendwann immer weiter zurück, wie Walter berichtet. Das betraf zunächst die „Nebenprodukte“, etwa die Wurstwaren, später auch die Backwaren, die den Schwerpunkt des Ladens bilden. Für Walter gibt es viele Gründe, die zu dieser Entwicklung führten. Zum einen würden Menschen nicht selten Brot und Brötchen im Supermarkt oder Discounter einkaufen. Er erinnert daran, dass Toast, weil es so günstig sei, das beliebteste Brot im Land sei. Zum anderen würde die Konkurrenz teilweise Waren bis zur Haustür liefern, was manchen Haushalten entgegenkomme. Zur Wahrheit gehört auch, dass sich manche Roschbacher eben wegen der zuletzt überschaubaren Öffnungszeiten umorientierten.

Zehn Jahre keine Mietkosten

Walter hatte seinen Aktionsradius um Roschbach erweitert, obwohl es für ihn einen größeren Aufwand bedeutete. Aufgrund der größeren Entfernung von der Backstube in Duttweiler bis zur Filiale habe er nicht so schnell reagieren können, wenn noch Waren benötigt wurden oder diese falsch bestellt worden waren. In dem Standort sah er aber großes Potenzial. Sind doch am im Volksmund genannten Raiffeisenplatz der Spielplatz und die Grundschule in unmittelbarer Nähe. Der Laden befindet sich zudem an der Ortsdurchfahrt, sodass er Pendler aus Hainfeld, Böchingen und Umgebung ansprechen dürfte. Hinzu kam, dass Walter keine Miete zu zahlen hatte. Dank der Landeszuschüsse, mit denen der Bau des multifunktionalen Gebäudes mit Feuerwehr und Bauhof erst möglich war, konnte man dem Gewerbetreibenden die rund 40 Quadratmeter große Ladenfläche für zehn Jahre kostenfrei zur Verfügung stellen.

Personalprobleme und mehr

Allerdings stieg in dieser Zeit auch der Mindestlohn, merkt Walter an. Aufgrund der zu geringen Umsätze konnte er das Personal aber auch nicht besser bezahlen. Das habe vielleicht manch einen Mitarbeiter demotiviert. Die Fachkräftegewinnung wurde dadurch auch erschwert. Was aber nicht heiße, er hätte kein Glück mit dem Personal gehabt. Im Gegenteil: „Den Laden haben wir nur dank vieler motivierter Mitarbeiter so lange führen können“, betont Walter. Das Problem sei aber gewesen, dass man aus verschiedenen Gründen kompetentes Personal verloren habe, das dann nicht eins zu eins ersetzt werden konnte.

Walter weiß von Geschäften, in denen man aufgrund einer modernen Technik wie KI und Überwachungskameras auch mit weniger Personal auskommt. „Wir haben aber so viel Arbeit, dass wir uns nicht nebenbei noch darum kümmern können, dies bei uns einzuführen“, betont Walter. Davon abgesehen habe wegen Internetproblemen das Kassensystem nicht immer funktioniert, sodass an solche modernen Konzepte nicht zu denken war.

Nachfolger steht fest

Am Ende konnte Walter die Öffnungszeiten, die die Gemeinde von ihm erhoffte und vertraglich vereinbart waren, nicht mehr halten. So kam es einvernehmlich zur Auflösung des Vertrages. Ortsbürgermeister Marco Brutscher ist dankbar dafür, dass der Neustadter Bäckermeister den Laden zum Leben erweckt hat. Zumal sich die Gemeinde damals, als es fertiggestellt war, schwertat, überhaupt einen Bäcker für diesen Standort zu finden. Nun aber hat man das Glück, einen Nachfolger nennen zu können. Im Laufe des Aprils wird die Bäckerei Stephan aus Maikammer den Laden wiederöffnen. Bis dahin werde es noch kleine Renovierungsarbeiten geben, so Brutscher. Das letzte Mal geöffnet hat die jetzige Bäckerei am Samstag, 14. März.