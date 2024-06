Die Familienbäckerei Kerner in Herxheim ist ein echter Traditionsbetrieb. Geführt wird sie mittlerweile in dritter Generation von Wolfgang Kerner. Das erste Brot wurde 1934 gebacken, also vor genau 90 Jahren. Anlässlich dieses runden Geburtstags wird an diesem Sonntag im Ladengeschäft in der Eisenbahnstraße 6, davor und in der Backstube gefeiert. Eröffnet wird das kleine Fest laut Ankündigung von Pfarrer Steffen Roth (Paulusstift), ab 11.30 Uhr spielt die Kultuskapelle Hayna. Für die Gäste gibt es Mittagsessen und Getränke, und natürlich Kaffee und Kuchen. „Wir wollen anstoßen auf 90 Jahre Einfachheit – auf das täglich Brot“, schreibt der Betrieb in seiner Festankündigung.