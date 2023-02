SÜW. „Kids for a clean future“ – Kinder für eine saubere Zukunft: So heißt das Projekt, das vier Azubis der Kreisverwaltung SÜW aktuell auf die Beine stellen. Zusammen mit Grundschülern sammeln sie Müll aus der Umgebung derer Schulen ein.

Anschließend sortieren die Azubis und Kinder gemeinsam den Unrat und diskutieren darüber: Woher kommt der Abfall? Was wird wie entsorgt? Was lässt sich weiterverwerten? Außerdem werden in der Nähe jeder der sieben teilnehmenden Schule klimawandelresistente Bäume gepflanzt, wie die Organisatoren Eileen Dodel, Anna-Lena Fallenstein, Clarissa Orsini und Giulia Gaßmann erklären. Diese sollen langfristig an das Projekt erinnern und darauf aufmerksam machen, dass Natur- und Klimaschutz Hand in Hand gehen.

„Das zentrale Projektziel ist, Schulkinder für Umwelt- und Klimaschutz zu sensibilisieren“, erklärt Landrat Dietmar Seefeldt und fügt hinzu: „Die jungen Leute setzen sich für eine saubere Zukunft ein – das mahnt auch uns Ältere, unseren eigenen, jeweiligen Handlungsspielraum zum Schutz der Lebensbedingungen an der Südlichen Weinstraße zu nutzen.“ Die Sparkasse Südpfalz hat für das Projekt 1000 Euro, die Hornbach-Baumarkt AG einen Wertgutschein über 400 Euro gespendet. Das Projekt ist Teil der bundesweiten Initiative „Kommunale Klimascouts – Azubis für mehr Klimaschutz“.