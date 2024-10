Das vierte Jahr in Folge ist ein Familienweingut aus der Südpfalz bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet worden. Bei einem der größten offiziell anerkannten Weinwettbewerbe, der Austrian Wine Challenge (AWC) in Wien, erhielt die gesamte Kollektion der Winzerfamilie Rinck-Wüst aus Heuchelheim-Klingen eine Goldmedaille. 2020 hatte Winzer Matthias Wüst das seit 1833 bestehende Familienweingut zusammen mit seiner Ehefrau Martina Rinck-Wüst (52) von deren Eltern übernommen, umstrukturiert und neu ausgerichtet. Bewirtschaftet werden derzeit rund 20 Hektar Anbaufläche in der Nähe der Deutschen Weinstraße.