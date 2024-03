Achtung, Autofahrer und Wanderer! Rund um die Markwandanlage in Annweiler ist aktuell Vorsicht angesagt. Erdkröten und Frösche sind gerade zu Hunderten vom Wald in Richtung Teiche unterwegs, um dort zu laichen.

Die Amphibien haben die Weiheranlagen im Kurpark seit ein paar Jahren für sich entdeckt. Denn immer öfter beobachteten Anwohner in milden Frühlingsnächten eine große Anzahl der Tiere im Bereich der Markwardanlage, berichtet der Nabu Regionalstelle Süd. Die Frösche und Kröten kämen aus dem angrenzenden Wald und versuchten, die Straße nach Bindersbach zu überqueren, um zum Schwanenweiher und zu den anderen kleinen Teichen im Park zu kommen.

Das Problem: Aktuell gebe es dort keinen Amphibienzaun. Deswegen seien bereits viele Tiere überfahren worden. Das Gelände sei ungeeignet, um dort einen Zaun aufzustellen, erklärt Hans-Joachim Fette, Vorsitzender der Nabu-Gruppe Annweiler-Hauenstein. Zum Wald hin sei es sehr steil. zum Park hin abschüssig. Zudem befänden sich dort ein Parkplatz und mehrere Kreuzungen. „Und wir wissen auch nicht genau, wo die Kröten herkommen“, beschreibt er das Dilemma.

Das gilt es zu beachten

Um schnell eine Lösung erzielen zu können, hätten sich Nabu-Vertreter mit engagierten Bürgern vor Ort getroffen, um zu besprechen, wie die Tiere besser geschützt werden können. Das Ergebnis: „In den kommenden Wochen wird ein Team freiwilliger Helfer aus beiden Orten die Amphibien nach Einbruch der Dunkelheit einsammeln und über die Straße bringen“, berichtet der Nabu. Die Helfer seien mit Warnweste und Stirnlampe ausgerüstet, um im Dunkeln besser gesehen zu werden. In den Vorjahren habe es Einzelhelfer gegeben, die den Kröten zu Hilfe kamen. Nun sei erstmals eine große gemeinsame Aktion geplant, so Vorsitzender Fette.

Bislang seien mehrere Hundert Erdkröten und vereinzelt auch Frösche gefunden worden. Alle betroffenen Arten seien besonders geschützt und ihre Populationen seit Jahren rückläufig. Der Nabu bittet Autofahrer, rund um die Markwardanlage langsam und rücksichtsvoll zu fahren, um Helfer und Tiere nicht zu gefährden. Bereits bei einer Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern würden die Kröten nicht nur durch direktes Überfahren, sondern auch durch den starken Strömungsdruck des Autos getötet, erklären die Naturschützer.

Schüler haben Plakate gemalt, die auf die Krötenwanderung hinweisen. Foto: h.-j. Fette

Schüler unterstützen Aktion

Auch auf dem Wanderparkplatz gegenüber dem Restaurant „Umoya“ sollte auf wandernde Amphibien geachtet werden. Grundschulkinder haben Plakate gemalt und an die Bäume entlang der Strecke gehängt, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Kontakt

Wer in der näheren Umgebung wohnt und mithelfen möchte, kann sich an Hans-Joachim Fette unter Telefon 01575 0673722 oder per E-Mail an nabu.annweiler@nabu-rlp.de wenden.