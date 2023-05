Das Rhodter Hotel Alte Rebschule ist ausgezeichnet worden. Laut „Schlummer-Atlas“ zählt es zu den besten Arbeitgebern in der Hotellerie in Deutschland, Österreich, Südtirol und der Schweiz. Gleichzeitig erhielt Hotelchefin Sonja Schäfer eine Auszeichnung als exzellente Führungskraft in der Branche. Die Titel haben der Dortmunder Busche-Verlag, der jedes Jahr den Schlummer- und denSchlemmer-Atlas herausgibt, und die Staatliche Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zum zweiten Mal vergeben. Ermittelt wurden die Preisträger durch eine Online-Befragung, die an die Mitarbeitenden im Gastgewerbe und in der Zulieferindustrie gerichtet war. Es gab rund 4000 Rückmeldungen, bewertet wurden mehr als 350 Betriebe. Gefragt wurde unter anderem danach, wie zufrieden die Belegschaft mit dem jeweiligen Arbeitgeber ist, was sie vom Standort hält wie es um das Image steht.