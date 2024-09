Viel ist nicht übrig von der Volkshochschule Bad Bergzabern. Denn ihr Hauptsitz, das Alte Rathaus, ist verkauft. Wie geht es jetzt mit VHS und Stadtbücherei weiter?

Seit längerem kocht die Gerüchteküche, wer das Alte Rathaus im Zentrum der Stadt gegenüber der Marktkirche gekauft hat. Die Stadt hatte wegen des defizitären Haushalts beschlossen, das historische Gebäude aus dem Jahr 1705 abzustoßen. Vor allem bewegt die Gemüter, wo nach dem Verkauf der Sitz sowohl der Volkshochschule (VHS) als auch der Stadtbücherei sein wird, die beide bisher im Alten Rathaus untergebracht waren.

Doch von vorne. Das Alte Rathaus ist verkauft. Als Kaufpreis waren 390.000 Euro aufgerufen. Nach Informationen der RHEINPFALZ gehört es jetzt einer Tochterfirma von HWS, einer Steuerberater- und Wirtschaftskanzlei mit 20 Standorten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, unter anderem in Bad Bergzabern und Landau. Die Tinte unter dem Kaufvertrag ist trocken, das bedeutet, zum 1. Oktober müssen sowohl die VHS als auch die Stadtbücherei ausziehen. Beide Einrichtungen bleiben in der Stadt, die VHS nach den jeweiligen Beschlüssen von Stadt und Kreis ab Januar 2025 jedoch unter der Regie der Kreisverwaltung, als Teil der Kreisvolkshochschule SÜW.

Bücherei zieht zweimal um

„Die Stadtbücherei wird in das Haus des Gastes in den großen Konferenzraum umziehen“, erklärt der Erste Beigeordnete Martin Körner (SPD). Später solle sie in die ehemalige Tanzschule im Kellergeschoss umziehen. Die Yogastunden werden im daneben liegenden kleinen Lesezimmer stattfinden.

Es sei Stadtratsbeschluss, dass schon diesen Monat keine weiteren Veranstaltungen im Haus des Gastes stattfinden, so Körner weiter. Auch die meisten Kurse und Vorträge, die die VHS für das zweite Semester im Alten Rathaus geplant hatte, werden nicht stattfinden. Wer von abgesagten Kursen betroffen sei, werde von den jeweiligen Kursleitern informiert, teilt die VHS auf ihrer Internetseite mit. Telefonisch ist bei der VHS niemand zu erreichen.

Vorrang für Integrationskurse

In welchen Räumlichkeiten der Kreis ab Januar die VHS-Veranstaltungen organisiert, muss er mit der Stadt absprechen. Die kann dann auch Miete für die Räume verlangen, die ihr gehören. Im Haus des Gastes wird es eventuell schwierig, denn das 1984 erbaute Haus am Kurpark mit dem größten Veranstaltungssaal der Südlichen Weinstraße und einem Restaurant hat einen hohen Sanierungsstau, der kürzlich Thema im Stadtrat war. Wann dann was und mit welchen Mitteln saniert wird, steht noch in den Sternen. Vermutlich braucht es Millionen. Die ersten Gelder für die Abdichtung des Daches im Foyer sind bereits eingestellt: 200.000 Euro. Klar ist, dass das Haus des Gastes in der Kurstadt mit dem Prädikat heilklimatischer Kurort im Besitz der Stadt bleiben wird.

„Höchste Priorität haben im Moment die drei Integrationskurse mit insgesamt 70 Teilnehmern“, teilt Martin Körner der RHEINPFALZ mit. Auch weil sie der Stadt Einnahmen bringen. Ab Oktober würden die drei Kurse in der Schlosshalle im oberen Raum und in der Halle und in den Räumlichkeiten der Kirchengemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten in der Schlossgasse stattfinden, so Körner. Ab Januar wird der Kreis dann auch die Integrationskurse übernehmen. Andere Sprachkurse, die in den Abendstunden stattfinden, würden ebenfalls in der Schlosshalle abgehalten.

Manche schauen in die Röhre

Viele Bürger haben sich allerdings bereits für Kurse angemeldet, die jetzt abgesagt werden müssen, teils sogar schon Material oder Bücher dafür gekauft. Dazu veröffentlicht die VHS auf ihrer Internetseite: „Es tut uns sehr leid, dass es im Moment so eine unklare Situation ist, aber wir arbeiten daran, dass es bald möglichst für die VHS Bad Bergzabern eine gute Lösung gibt“.