Am 1. Februar 2022 wäre der Maler und Historiker Ludwig Schütte 125 Jahre alt geworden. Volker Storck hat nun ein Buch veröffentlicht, das die Lebensgeschichte des Mannes erzählt. Das Museum für Weinbau und Stadtgeschichte in Edenkoben hat Schütte jetzt eine Ausstellung gewidmet.

Das Recherche-Material zu Storcks Buch „War ich je anderes als Maler?“ bildet die Grundlage zur Ausstellung im Museum, in der auch viele von Ludwig Schüttes Bilder gezeigt werden. Diese stammen unter anderem aus dem Besitz des Heimatbundes Edenkoben, dessen Ehrenmitglied Schütte war.

Aufgewachsen in Hannover, meldet sich Ludwig Schütte 1914 zum Kriegseinsatz. Mehrfach verwundet kehrt er 1918 in seine Heimatstadt zurück. Statt den künstlerischen Neigungen zu folgen, entscheidet er sich für eine Karriere in der Zollverwaltung, die ihn 1924 ins damals französisch besetzte pfälzische Neustadt führt. Schon damals entstehen erste Skizzen, Zeichnungen, Gemälde und Zeitungsbeiträge. Bei Kriegsausbruch 1939 wird er zunächst an der Westfront eingesetzt, leitet nach harten Kämpfen auf der Krim und im Kaukasus die kroatischen Infanterieschule in Bosnisch-Brod. Aus der Kriegsgefangenschaft von 1945 bis 1951 bringt er zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle mit nach Hause, die er später in Buchform veröffentlicht. Schütte arbeitet danach in der Zollverwaltung in Landau, wo er zuletzt das Hauptzollamt leitet. Nach seiner Pensionierung 1962 konzentriert er sich dann auf die Malerei.

Vortrag über Leben Ludwig Schüttes

Eine Einführung in die Ausstellung und das Leben von Ludwig Schütte gibt der Vortrag von Familienforscher und Hobbyhistoriker Volker Storck. Der gebürtige Ludwigshafener hat für sein Buch unter anderem private Briefe Schüttes aus Krieg und Gefangenschaft ausgewertet hat. Der Vortrag ist am Freitag, 1. April, um 19 Uhr im Speicher des Museums inmitten der Ausstellung. Der Eintritt dazu ist frei – das Buch kann vor Ort erworben werden.

Info

Die Ausstellung ist vom 2. April bis zum 15. Mai jeweils zu den Öffnungszeiten des Museums (mittwochs 10 bis 12 Uhr, freitags 15 bis 18 Uhr und am Wochenende jeweils von 14 bis 17 Uhr) zu sehen. Weitere Informationen gibt es unter www.museum-edenkoben.de oder unter der Nummer 06323 81514.