Das Künstlerkollektiv „Station Kreation“ lädt zu einer unkonventionellen Kunstausstellung am Sonntag, 15. Mai. Bei der Outdoor-Ausstellung „Kunstgarten“ können Besucher Kunst in jeder Form erleben.

Eine Stadt voller Kunst und Inspiration – das kannte Jon Seidman aus seiner Heimatstadt New York. Künstler, die zusammen arbeiten, Shows auch im Freien veranstalten und sich gegenseitig inspirieren. Fließende Übergänge zwischen Kunst, Musik und Animation. Kunstwerke an jeder Ecke und Inszenierungen ohne eine Eingrenzung. Um diese Form der Kunst auch nach Deutschland zu bringen, hat Seidmann im Jahr 2019 mit den beiden Künstlerinnen Melanie König und Denise Pollack das Künstlerkollektiv „Station Kreation“ gegründet.

„Wir ergänzen uns sehr gut. Sowohl von den Kunstrichtungen als auch von unseren Erfahrungen im Geschäft“, erzählt Pollack im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Mit ihrer Veranstaltung wollen die drei zusammen mit anderen Künstlern jetzt ihre Werke für die „breite Bevölkerung anbieten“, wie Pollack sagt. Dafür findet am Sonntag, 15. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr der mittlerweile 3. „Kunstgarten“ im Park in Herxheim statt (zwischen Villa Wieser und Bach). „Wir wollten keine klassische Galerie-Situation mit weißen Wänden, sondern eine Umgebung, in der man normalerweise mit den Kindern spazieren geht. So kann jeder an der Kunst teilhaben und braucht keine Scheu zu haben“, erklärt die 31-Jährige.

Die Kunstwerke werden dabei auch in die Natur der Umgebung eingearbeitet und zum Beispiel in die Bäume gehängt. Wer sich entschließt, die zeitgenössische Kunst mit nach Hause zu nehmen, kann dann natürlich auch bei der Versteigerung mitbieten. Die Einnahmen kommen dabei voll und ganz der Ukraine zu Gute. „Wir handhaben das so, dass die Käufer direkt an das Rote Kreuz spenden, damit das Geld direkt da ankommt, wo es gebraucht wird“, sagt Pollack, die selbst in Herxheim wohnt.

Es sei außerdem mehr Show als Kunst, erklärt die freischaffende Künstlerin. So wird es neben Interaktiver Kunst, bei der sich die Besucher dann sogar selbst verewigen können, auch Live-Malerei geben, bei der die Zuschauer einmal sehen können, wie Kunst eigentlich entsteht. Außerdem gibt es auch ein Improvisationstheater, bei dem das Stück von den Zurufen der Zuschauer gesteuert wird. Für die passende Stimmung sollen außerdem noch Kinderschminken und Musik von DJ Aytac aka B.I.A.C. sorgen.

Neben den drei Künstlern des Kollektivs sind etliche weitere Künstler aus großem Umkreis vertreten. Vom Saarland bis Stuttgart und von Heidelberg bis Herxheim. Unter anderem werden noch Sara Braun, Vera Jochum, Jens Hertel, Merle Renkl, Diana Amendt und Soloflow Theaterkunst vertreten sein. Die Ausstellung findet im Freien und deshalb nur bei Trockenem Wetter statt. Bei starkem Regen wird auf den darauffolgenden Sonntag verschoben.

Nähere Informationen zur Veranstaltung und dem Künstlerkollektiv gibt es unter www.station-kreation.de.