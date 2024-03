Die Wanderausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ kommt nach Herxheim.

Eröffnet wird die Schau am Freitag, 22. März, um 16 Uhr in der Villa Wieser. Bis zum 6. April kann sie mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 13 bis 16 Uhr besucht werden.

Auf 16 Infotafeln wird thematisiert, welche Bedrohung für Demokratie und Menschenwürde vom Rechtsextremismus ausgeht. Aufgezeigt werden die Facetten der menschenverachtenden Ideologie – von allseits akzeptierten Vorurteilen, rechtsextremen Weltbildern und Verhaltensweisen bis zu populistisch motivierten Straftaten. Da die Akzeptanz dieses Gedankenguts bis in die Mitte der Gesellschaft reicht, ist es wichtig, die Menschen aufzuklären und für die Gefahr zu sensibilisieren.

Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung werden bei der Ausstellungseröffnung in die Thematik einführen. Die Veranstalter betonen, dass es sich um eine überparteiliche Ausstellung handelt, die sich an alle Bürger wendet. Während der Dauer beteiligen sich Mitglieder aller im Ortsgemeinderat vertretenen Parteien und Wählergruppen am Ausstellungsdienst. Für Vereine und Schulklassen sind Sonderöffnungszeiten und Führungen möglich. Anmeldung bei der Gemeindeverwaltung per E-Mail an H.Klima@herxheim.de.