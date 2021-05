Im Sommer soll der barrierefreie Aussichtspunkt unweit des Hermersbergerhofs fertig sein. Die Plattform öffnet den Blick nach Westen, unter anderem zur Kernzone „Quellgebiet der Wieslauter“ im Biosphärenreservat.

In den nächsten Tagen beginnt die Pirmasenser Firma Caprano mit den Erd- und Betonarbeiten, anschließend folgen die Stahlbauarbeiten, die von der Firma Schöffel (Wilgartswiesen) erledigt werden. In das Projekt, das schon 2018 vorgestellt worden war, investiert die Verbandsgemeinde Hauenstein 85.600 Euro, wie Bürgermeister Patrick Weißler mitteilte. 2018 waren Kosten in Höhe von 93.000 Euro genannt worden. Das Projekt wird über das EU-Programm Leader plus zu 70 Prozent gefördert.

Der Aussichtspunkt befindet sich etwas abseits der Forststraße, die vom Hermersbergerhof Richtung Leimen führt, und etwa 250 Meter nördlich des Holzlagerplatzes, der auch als Rodelbahn-Parkplatz dient. Der Weg von dort zum Aussichtspunkt wird ebenfalls barrierefrei auf der Trasse eines bestehenden Maschinenwegs ausgebaut. Der in der Nähe vorbeiführende Fernwanderweg „Pfälzer Waldpfad“ wird über einen 280 Meter langen Pfad angebunden.

Abweichend von der 2018 vorgestellten Planung wird der Aussichtspunkt nicht auf dem Felsen montiert, sondern einige Meter versetzt davon ein eigenes Fundament erhalten. Diese Planänderung geht auf einen Vorschlag des Forstes zurück. An der Forststraße werden zwei behindertengerechte Parkplätze eingerichtet. Von dort gelangt man über einen ebenfalls behindertengerechten Weg zum Aussichtspunkt, der in der Draufsicht kreuzförmig angelegt ist.

„Großartiger Fernblick“

Ein mit Gitterrost belegter Steg führt auf eine rund zehn Quadratmeter große Plattform. Von dort führt eine freischwebende Kanzel weitere drei Meter nach vorne über den Abhang. Die Rückwand der Plattform wird mit Holz-Halbstämmen verkleidet, als Absturzsicherung werden verschiedene Materialien – ein Stahlnetz ebenso wie ein Stahlgeländer und Holz-Halbstämme – verwendet.

Der Aussichtspunkt ist ein Mosaikstein im Bemühen, gerade Menschen mit Behinderungen in der Urlaubsregion Hauenstein einen erlebnisreichen Urlaub anzubieten. Die Plattform unweit des Hermersbergerhofs erschließe „einen großartigen Fernblick, der die einzigartige Schönheit des Wasgau genießen lässt“, sagte Bürgermeister Patrick Weißler. „Plätze mit solch grandiosem Panorama sind in der Region nur in wenigen Einzelfällen barrierefrei erreichbar.“