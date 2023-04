Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nahe dem Annweilerer Krankenhaus verläuft die Georg-Staab-Straße. Mit seinem Namen verbunden ist ein Hilfswerk ausgewanderter Pfälzer, das nach dem Zweiten Weltkrieg die alte Heimat unterstützte. Was trug sich vor 75 Jahren in der Trifelsstadt zu?

1947, das zweite Nachkriegsjahr. Nach einem besonders strengen Winter fehlt es an allen lebensnotwendigen Dingen. Die Not im Land ist groß, auch in Annweiler. Da gründet sich in den USA