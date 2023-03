Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Ranch in Herxheim ist in neuen Händen. Daniela und Ehemann Jens Lamberg haben Anfang des Monats den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Seit 1. Mai bietet das Paar einheimische Kost zum Abholen an.

Daniela Lamberg hatte bereits bei dem ehemaligen Pächter der Herxheimer Ranch die Restaurantleitung übernommen. Verpächter Michael Anton hatte den Vertrag nicht verlängert und im August