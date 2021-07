Der Ausbau der Edesheimer Staatsstraße verzögert sich. Das hat Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner mitgeteilt. Darüber habe sie der Landesbetrieb Mobilität informiert, der mit den Verbandsgemeindewerken Edenkoben und der Ortsgemeinde Edesheim für das Projekt verantwortlich zeichnet. Demnach startet der zweite Bauabschnitt voraussichtlich erst Mitte August. Ursprünglich hätten die Arbeiten Anfang Juli starten und drei Monate dauern sollen. Ursache sind nach Angaben des Landesbetriebs Dispositionsgründe der Baufirma, wie es in der Mitteilung Schwedhelm-Schreiners heißt. Im zweiten Abschnitt ist der Straßenausbau am nördlichen Ortseingang vor der zweiten Einfahrt des Gartencenters geplant.

Wie berichtet, soll die stark befahrene Ortsdurchfahrt ausgebaut werden. Die Arbeiten sind in acht Abschnitte eingeteilt und waren im März gestartet. Die Verbandsgemeindewerke haben in den zurückliegenden vier Monaten im ersten Bauabschnitt die Wasserleitungen in der Staatsstraße – von Norden her bis zur Kreuzung „Rhodter Straße/In den Kappesgärten“ – ausgetauscht.