In Herxheim sollen Radfahrer bald unkompliziert über einen Radweg nach Landau und wieder zurück fahren können. Eine Förderung vom Land soll das unterstützen. Bereits 2023 könnten Pendler den Radweg nutzen.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut dem Pendleratlas gibt es täglich über eintausend Fahrrad-Pendler allein zwischen Herxheim und Landau. Die Stadt Landau möchte deshalb über das Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ des Landes Rheinland-Pfalz die Radwegeverbindungen von der Kernstadt in die Stadtdörfer und zwischen den Stadtdörfern ausbauen. Das teilt die Stadt auf Anfrage mit. In einem ersten Schritt sollen deshalb die Verbindungen in die Stadtdörfer Mörlheim und Queichheim sowie in die Verbandsgemeinde Herxheim verbessert werden.

Gemäß dem Radverkehrsentwicklungsplan Rheinland-Pfalz 2030 soll der Anteil des Radverkehrs, bezogen auf die Zahl der zurückgelegten Wege, von acht auf 15 Prozent steigen. Dazu sollen das Radwegenetz stetig aktualisiert und die Radwege umgebaut werden. „Aktuell nutzen Radfahrer Wirtschaftswege der Land-und Forstwirtschaft, um von Herxheim nach Landau zu fahren“, sagt Ortsbürgermeisterin Hedi Braun.

Strecken bleiben Wirtschaftswege

Die Ortsgemeinde Herxheim hat im Jahr 1999 den Radverkehr in ihrer Satzung über die Benutzung der gemeindlichen Feld- und Waldwege nur auf den kombinierten Rad-, Geh- und Wirtschaftswegen nach Rohrbach, Insheim und Offenbach ausdrücklich zugelassen. Das soll sich jetzt ändern: 2023 soll die Radwegeverbindung zwischen Landau und Herxheim, die teilweise auch über die Gemarkung Offenbach verläuft, instand gesetzt werden. Der Weg ginge von der Landauer Kapelle Richtung Mörlheim.

Dafür muss laut der Ortschefin der Weg verbreitert werden. Eine Widmung als öffentliche Fahrradstraße sei nicht erforderlich – der Radweg zwischen Herxheim und Landau wäre rechtlich also weiter ein Wirtschaftsweg. „Deshalb ist es wichtig, dass die Landwirte mit der ganzen Sache einverstanden sind“, sagt Braun. Sie sehe da aber keine großen Probleme: „Das wird eine schöne und schnelle Radverbindung von Herxheim nach Landau“, ist sie sich sicher.

Förderung von bis zu 75 Prozent

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat beschlossen, für die Instandsetzung des Radwegs eine Förderung aus dem Sonderprogramm „Stadt & Land“ zu beantragen. Damit könnten 75 Prozent der Kosten gefördert werden. Wie die Stadt Landau der RHEINPFALZ mitteilt, steht bereits die Planung des Projekts. Der Förderantrag wurde beim Land eingereicht, die Bewilligung stehe aber noch aus. „Wir befinden uns in enger Abstimmung mit dem Land und den Vertretern der Bauern- und Winzerverbände“, heißt es weiter. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne), der Schirmherr des Radwegeausbaus ist, habe sich schon zweimal mit dem zuständigen Staatssekretär getroffen – „und die Gespräche laufen gut“.