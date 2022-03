Die Lessingstraße in Bad Bergzabern ist schon seit Monaten eine Großbaustelle. Doch bis April soll sie fertig sein. Nun, zumindest dieser Bauabschnitt. In zwei Jahren kommt noch mal was nach.

Seit einem Jahr wird kräftig gewerkelt auf der Lessingstraße in Bad Bergzabern. Eine Runderneuerung steht an – neuer Straßenbelag, neue Bürgersteige, neue Beleuchtung, Erneuerungen an den Versorgungskanälen. Nach ein paar kleineren Verzögerungen stehen die Arbeiten nun kurz vor dem Abschluss, wie Stadtbürgermeister Hermann Augspurger berichtet. „Bis April sind wir fertig“, kündigt er an. Anwohner könnten ihre Grundstücke bereits wieder anfahren, der restliche Verkehr muss sich noch bis zur Freigabe gedulden. Gebaut wurde auf einem etwa 700 Meter langen Abschnitt zwischen Steinfelder Straße und Sundahlstraße.

Damit ist das erste Etappenziel fast erreicht. Der zweite Bauabschnitt zwischen Sundahlstraße und Weißenburger Straße steht noch aus. Bis dieses ebenfalls etwa 700 Meter lange Teilstück an der Reihe ist, wird es noch etwas dauern. Der Planungsauftrag sei bereits erteilt. Dieser sei nötig, um Mittel aus dem Investitionsstock des Landes beantragen zu können, was bis September geschehen soll, erklärt Augspurger. Er rechnet mit einem Bescheid im Frühsommer 2023. Zudem werden Anwohner über Straßenausbaubeiträge zur Kasse gebeten, um die marode Straße wieder in Schuss zu bringen. Die Werke bringen sich für die Kanalerneuerungen ein. Über den Jahreswechsel 2023/2024 soll mit den Arbeiten begonnen werden. Der erste Abschnitt hat 1,4 Millionen Euro gekostet. Augspurger kalkuliert für den zweiten Abschnitt mit einem ähnlichen Betrag.