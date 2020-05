Trotz der Corona-Krise plant Gleiszellen-Gleishorbach in diesem und im nächsten Jahr einige Investitionen. Dafür soll ein Kredit über 52.000 Euro aufgenommen werden. Insgesamt 30.000 Euro sind in den Doppelhaushalt 2020/2021 für die Dorferneuerung eingestellt, wie Kämmerin Kerstin Brand erläuterte. Für die Sanierung des alten Feuerwehrhauses sollen jeweils 25.000 Euro verausgabt werden, für den Kauf eines Grundstückes am alten Feuerwehrhaus weitere 45.000 Euro. 25.000 Euro sind für einen Material-Schuppen eingeplant. Jeweils 50.000 Euro stehen im Haushalt, den der Rat einstimmig absegnete, für das Anlegen eines Parkplatzes am Ortseingang Gleiszellen und die Flurbereinigung bereit.

Über einen Erbbaurechtsvertrag mit der Katholischen Kirchenstiftung hat die Gemeinde das ehemalige Pfarrheim für die Dauer von 99 Jahren übernommen, um es als Dorfgemeinschaftshaus zu nutzen. Für den Umbau und die Sanierung sind im laufenden Jahr 115.000 Euro und 2021 167.000 Euro eingeplant. Die Gesamtsumme von knapp zwei Millionen Euro wird gesplittet auf die Jahre 2022 und 2023 mit jeweils 638.500 Euro und die Folgejahre mit 422.650 Euro. Die Gemeinde rechnet mit einem 60-prozentigen Zuschuss.