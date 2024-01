Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Bauprojekt „Green Living“ in Albersweiler wird immer bizarrer. Einst als Verheißung der ersten Gated Community in der Pfalz gestartet, stellte sich bald heraus, dass an der Sache so einiges fragwürdig ist. Inzwischen sind Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Im Wohnzimmer der Schwiegereltern ist die Couch ausgezogen und mit Bettzeug belegt. Daneben stapeln sich Ordner mit Unterlagen, die von einem langen Rechtsstreit künden. Tina und Marc Weis mussten