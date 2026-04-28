An der Wiesenstraße in Bornheim sollen Seniorenwohnungen und neue Häuser für Familien entstehen. Ein Projekt läuft ruhig, das andere sorgt für Protest.

Bornheim soll wachsen. Gleich zwei Bauprojekte sind im Pfälzer Dorf geplant, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie sich an einer ähnlichen Stelle des Ortes befinden und zu einer ähnlichen Zeit realisiert werden dürften. Standort der beiden Vorhaben ist die Wiesenstraße, die sich vom Hornbach-Zentrum kommend rechter Hand befindet. Doch: Obwohl in beiden Fällen Wohnraum entstehen soll, reagieren die Anwohner unterschiedlich auf die bevorstehenden Veränderungen vor ihrer Haustür.

In dem einen Fall geht die Sache bislang geräuschlos über die Bühne. Das mag nicht nur daran liegen, dass die Gemeinde hinter dem Vorhaben steckt, sondern auch deshalb, weil keinem Bürger die Sicht verbaut wird. Das Grundstück befindet sich am östlichen Ende. Es gehört der Gemeinde, tätig werden soll aber ein Investor. Er soll dort eine Seniorenwohnanlage errichten. Bis zum Sommer will sich der Gemeinderat auf den Bauherren geeinigt haben, wie Ortsbürgermeisterin Elke Thomas ( FWG) mitteilt.

Durch eine Erbpacht-Regelung bekommt die Gemeinde an dieser Stelle das, was im Ort noch fehlt, ohne dass sie Geld dafür ausgeben muss: Es geht um Wohnraum für ältere Menschen. Angesprochen sind Senioren, die beispielsweise in einem großen Haus leben und sich nun verkleinern möchten. Die Bewohner sollen zwischen einer Zwei- und einer Dreizimmerwohnung auswählen können, rund 20 Einheiten sind auf dem Areal geplant. Küche und Wohnzimmer aber sollen sie sich teilen, so die Idee.

Bauträger hält sich bedeckt

Von Nebengeräuschen begleitet wird dagegen das andere Bauvorhaben, das auf dem benachbarten, südlich gelegenen Grundstück geplant ist. Die Rede ist von je zwei Ein- und Zweifamilienhäusern, also insgesamt sechs Wohneinheiten. Sie lässt ein Privatmann bauen, der sein Vorhaben auf Anfrage der RHEINPFALZ nicht kommentieren möchte. Er verweist darauf, dass es sich um ein reguläres, von ihm angestoßenes Bauleitverfahren handelt. Und dass Bedenken wie sonst üblich geprüft und behandelt werden.

Bedenken gegen das Bauprojekt gibt es bereits. Und die gehen von Anwohnern der Wiesenstraße aus. Ihre Freude über die neuen Nachbarn hält sich in Grenzen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn ihnen die freie Sicht auf die Äcker und Felder genommen wird. Doch, so Daniel Häs, niemand habe das Recht auf eine unverbaute Sicht. Er und einige der Nachbarn haben grundsätzliche Bedenken. „Die Art und Weise, wie dieses Projekt seit Jahren gesteuert wird, wirft aus meiner Sicht erhebliche Fragen zur Transparenz und zu demokratischen Entscheidungsprozessen auf.“

Anwohner: „Art und Weise komisch“

Die Geschichte hat für ihn Brisanz, weil es sich beim Grundstückseigentümer um den Sohn eines früheren FWG-Gemeinderatsmitglieds handelt und es im Laufe der Jahre merhmals besprochen wurde, dabei kleiner dimensioniert wurde, bis es gepasst habe. Kritiker behaupten, dass das Vorhaben aufgrund der persönlichen Verbindungen politisch gefördert wird.

Die Ortsbürgermeisterin hält dagegen. Wenn die Sache politisch gedeutet werden sollte, sollten auch andere Nachverdichtungen und Baugebiete aus der Vergangenheit berücksichtigt werden. Bei diesen hätten sich gerade CDU-Mitglieder eine goldene Nase verdient, als ihre Ackerflächen in Bauland umgewandelt wurden. Diese Interpretationen bringen aber auch deshalb nicht viel, weil das Projekt vom Grundstückseigentümer angestoßen wurde und nicht vom Gemeinderat. Vorhabenbezogener Bebauungsplan nennt sich das in der Verwaltung. Das Gremium habe lediglich die Möglichkeit, dem Vorhabenträger den rechtlichen Rahmen vorzugeben, in dem er sich bewegen dürfe.

Ortsbürgermeisterin: „Habe eine Meinung“

Sie selbst sei zwar der Neutralität verpflichtet, sagt Elke Thomas, sie dürfe aber sehr wohl eine Meinung zu Sachen haben, die ihren Ort bewegen. Wenn es durch das Bauprojekt gelingen sollte, dass sich Familien im Dorf niederlassen, sei das aus ihrer Sicht zu begrüßen. Im Ort mag es zwar Baulücken geben, auf die Kritiker hinweisen, um die Sinnhaftigkeit dieser neuen Bauplätze zu hinterfragen. Doch diese Flächen seien in privaten Händen, bei denen die Eigentümer weder den Willen hätten noch die Notwendigkeit sähen, diese zu verkaufen oder selbst zu bebauen.

Ausgeräumt werden auch die Bedenken hinsichtlich des Hochwasser- und des Naturschutzschutzes. So besteht Sorgen wegen des Abwassers. Dessen Entsorgung müsste per Hebeanlage an den höher liegenden Kanal der Wiesenstraße angeschlossen werden. Anders als von Kritikern behauptet, wird diese Technik vom Bauherren und nicht von der Gemeinde finanziert. Das stellt Elke Thomas klar.

Was sagen die Behörden?

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd betont zwar, dass das Areal kein Überschwemmungsgebiet sei. „Es besteht jedoch bei Starkregen ein Überflutungsrisiko, das sowohl bestehende als auch geplante Gebäude betrifft.“ In der Tat habe sie die ursprüngliche Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht genehmigen können, unter anderem wegen des Verlusts eines Retentionsraums – also des Gebietes, bei dem Wasser zurückgehalten werden kann – und der Behinderung natürlicher Abflusswege. „Nach einer Überarbeitung wurde eine genehmigungsfähige Lösung erarbeitet und das Entwässerungskonzept im Dezember 2025 genehmigt“, teilt die Behörde mit.

Für die naturschutzrechtlichen Belange ist die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zuständig. Sie teilt auf Anfrage mit, dass ein Reptilienzaun aufgestellt werde, um ein „etwaiges Einwandern der Mauer- und Zauneidechsen“ in den Vorhabenbereich Südlich der Wiesenstraße zu verhindern. Eine artenschutzrechtliche Prüfung stehe noch aus. Deren Ergebnis werde sich aber im Bebauungsplan widerspiegeln.