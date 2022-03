Flächen in und um Edenkoben sollen bei einer zweitägigen Aktion von achtlos weggeworfenen Müll bereinigt werden. Schulen und Kitas sind am Freitag dazu aufgerufen, mit anzupacken. Für Vereine und Unterstützer ist der Dreck-weg-Tag am Samstag. Wer mitmachen möchte, kann sich im Rathaus unter Telefon 06323 3811 oder per E-Mail an rathaus@edenkoben.de melden. Da Edenkoben unter anderem mit großzügigen Waldflächen punktet, wird die Müllsammelaktion auf den städtischen Anteil am Pfälzerwald ausgedehnt. Als kleines Dankeschön lädt die Stadt die Teilnehmer zu einem kleinen Imbiss in den neuen Bahnhof, am Holzweg, ein. Dort ist am Samstag um 9 Uhr auch der Treffpunkt für Kurzentschlossene.