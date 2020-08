Bei Pflegearbeiten im Edenkobener Tal fanden Arbeiter im Juni zwei junge Turmfalken. Am Flügel und am Brustkorb verletzt, waren die hilflosen Vögel nicht mehr fähig zu fliegen. In der Natur hätten sie nicht überlebt. Die Greifvogelstation in Haßloch päppelte sie wieder auf. Und nun gab’s ein Happy End.

Neugierig erkunden die drei Monate alten Falken mit ihren Augen die neue Umgebung, lauschen den Geräuschen rund ums Schloss Villa Ludwigshöhe in Edenkoben. Und dann ist es so weit, der große Moment der Freiheit: Auf zunächst hastiges Geflatter folgen schnell kräftige Flügelschläge. Sie gleiten davon. „Ein wahrlich schöner Moment, diese erfolgreiche Auswilderung im Garten Eden“, sind sich Maik Heublein, der Leiter der Greifvogelstation, erster Beigeordneter Eberhard Frankmann und Bernhard Bäcker, der in der Verbandsgemeindeverwaltung für Umwelt, Natur und Gewässer zuständig ist, einig.

Bäcker und ein Mitarbeiter der Firma Kramm hatten die beiden verletzten Turmfalken bei Pflegearbeiten in der Natur entdeckt und sie nach Haßloch gebracht. Dort betreibt die Ortsgruppe des Naturschutzbunds eine Ausgewöhnungsstation für Greifvögel und Eulen. Leiter Maik Heublein nahm sich der beiden Edenkobener Falken an, verarztete sie und brachte sie wieder auf die Beine beziehungsweise die Flügel. Als Dankeschön überreichte Frankmann ihm im Namen der Verbandsgemeinde nun einen Scheck in Höhe von 100 Euro.

In diesem Jahr schon 75 Turmfalken in Obhut

Die Greifvogelstation in Haßloch wurde 1977 errichtet, Maik Heublein leitet sie seit vergangenem Jahr. Das Ziel der Station ist es, kranke, geschwächte, verletzte und junge Greifvögel und Eulen aufzunehmen und diese wenn möglich wieder in die Freiheit zu entlassen. 75 Turmfalken, überwiegend Jungvögel, wurden in diesem Jahr bereits in Heubleins Obhut übergeben, berichtete der Leiter. Leider habe es nicht jeder Vogel geschafft. In der Krankenstation erholen sich zurzeit noch Bussarde und Eulen, darunter auch Uhus. „Wenn Sie eine verletzte Eule oder einen verletzten Greifvogel gefunden haben, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie das Tier bei uns vorbeibringen“, sagt Heublein.

Info

Da die Station auf Spenden und Fördermittel angewiesen ist, ist es den Betreibern nur schwer möglich, verletzte Tiere selbst zu holen. Sie bitten daher darum, dass ihnen die Tiere gebracht werden. Wer einen verletzten Greifvogel findet, sollte bei der Station anrufen, bevor er das Tier vorbeibringt: Telefon 0171 2858257.

Weitere Informationen zur Ausgewöhnungsstation in Haßloch gibt es unter www.nabu-hassloch.de.