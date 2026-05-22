5900 Kilometer von der Südpfalz entfernt erlebt eine 21-Jährige in Uganda Momente, die sie nie vergessen wird. Besonders ein Erlebnis im Operationssaal bleibt ihr im Kopf.

Drei Monate lang trennten Lilly Göhl rund 5900 Kilometer von ihrer Heimat in der Südpfalz. Die Studentin der Sozialen Arbeit absolvierte von Januar bis Anfang April ein Praktikum bei der Hilfsorganisation Salem-Uganda. In Deutschland verbringt die Pfälzerin ihre Theoriephasen an der Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Stuttgart und die Praxismonate bei der Verbandsgemeinde Kandel in der Jugendpflege.

Während international über Ebola-Fälle berichtet wird, schildert die 21-Jährige die Stimmung vor Ort als ruhig. Sie habe mit mehreren Menschen in Uganda gesprochen, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen. Das Thema sei präsent, jedoch vor allem mit dem Kongo und dem Westen Ugandas verknüpft. In der Region, in der sie sich aufgehalten habe – im Osten des Landes – fühle man sich nicht unmittelbar bedroht. „Die Personen, die ich fragen konnte, haben lediglich davon gesprochen, dass es dort niemanden betrifft“, erzählt sie.

Kaltes Wasser beim Duschen

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) meldete zuletzt mehr als 500 Verdachtsfälle und über 130 mutmaßliche Todesfälle, der Großteil davon im Kongo. Ebola gilt als lebensgefährliche Infektionskrankheit. Anders als Covid-19 wird Ebola jedoch nicht über die Luft übertragen, sondern vor allem durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter Personen.

Lilly Göhl lernte den Alltag und die Menschen Ugandas kennen. Salem-Uganda betreibt ein Kinderheim, einen Kindergarten, eine Hebammenschule sowie ein Krankenhaus. Anfangs war vieles ungewohnt: kaltes Wasser beim Duschen, täglich ähnliche Mahlzeiten, Essen mit den Händen. „Doch daran habe ich mich rasch gewöhnt.“

Lilly Göhl half auch im Operationsssaal mit. Foto: Göhl/oho

Im Kinderheim half sie beim Abwasch, unterstützte bei der Büroarbeit und spielte mit den Kindern. Im Kindergarten arbeitete sie mit drei Lehrerinnen zusammen, die jeweils bis zu 40 Kinder unterrichteten. „Es wurde viel tänzerisch und singend gelehrt, was viel Freude bereitete“, sagt Lilly Göhl.

Kontakt in die Heimat über soziale Medien

Über Instagram und einen Whatsapp-Kanal berichtete sie fast täglich von ihren Erfahrungen. Wenn die Eschbacherin und ihre Kollegin Jule, 23 Jahre alt, unterwegs waren, wurden sie oft „Mzungu“ genannt – „Weiße“. Vor allem Kinder seien neugierig gewesen und hätten die beiden fasziniert beobachtet.

Auch außerhalb der Hilfsorganisation lernte Lilly Göhl das ugandische Leben intensiv kennen. Regelmäßig fuhren sie und ihre Kollegin zum Einkaufen auf den Markt nach Mbale – meist mit sogenannten Bodabodas, den typischen Motorradtaxis Ugandas. Mitunter sitzen dort mehrere Menschen gleichzeitig auf einem Motorrad. Eine 20-minütige Fahrt kostet umgerechnet etwa 1,25 Euro. Auf den Märkten beeindruckten Lilly Göhl die günstigen Preise: Mehrere Ananas, Tomaten und Bananen kosteten weniger als zwei Euro. Häufig gab es Posho, einen Maisbrei mit Bohnen, oder Matoke, gedämpfte Kochbananen mit Erdnuss-Soße.

Krankenhaus, OP-Saal und prägende Erlebnisse

Besonders eindrücklich war für die Südpfälzerin die Zeit im Salem-Krankenhaus. Dort helfen regelmäßig deutsche Ärztinnen und Ärzte von Hilfsorganisationen wie German Doctors oder Mission4kids. Zunächst dokumentierte sie Impfungen und verabreichte Schluckimpfungen. Spritzen wollte sie den Kindern jedoch nicht geben. „Ich wollte nicht die sein, die ihnen weh tut“, sagt sie.

Kindergartenkinder beim Frühstücken. Foto: Göhl/oho

Dann stand die Studentin plötzlich im Operationssaal und beobachtete einen Kaiserschnitt. „Das war das Krasseste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe“, schrieb sie danach ihrer Familie. Später assistierte sie sogar bei plastischen Operationen, unter anderem bei Eingriffen gegen Lippen-Kiefer-Gaumenspalten – ohne medizinische Vorkenntnisse. Was in Deutschland nicht vorstellbar wäre, gehörte in Uganda zeitweise zu ihrem Alltag.

Politische Spannungen

Auch politische Spannungen bekam Lilly Göhl mit. Während der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen wurde das Internet im ganzen Land zeitweise abgeschaltet. Die ugandischen Behörden begründeten dies mit dem Kampf gegen Falschinformationen und Wahlbetrug. Für Lilly Göhl zeigte das, wie die Meinungsfreiheit beschnitten wurde und wie unterschiedlich Lebensrealitäten im Vergleich zu Deutschland sein können.

Trotz aller Herausforderungen blickt die 21-Jährige begeistert auf ihre Zeit in Uganda zurück. Eine ihrer letzten Instagram-Storys zeigte einen Zusammenschnitt der vergangenen Monate mit dem Satz: „Und so schnell sind die schönsten drei Monate in meinem Leben vorbei.“ Für Lilly Göhl bleiben es Erfahrungen, die sie ein Leben lang prägen werden.