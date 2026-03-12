Die Villa Ludwigshöhe erwacht aus dem Winterschlaf. Und pünktlich zum Saisonstart öffnet die Gastronomie erstmals nach der Sanierung ihre Türe. Es wird mediterran zugehen.

Die Terrasse ist bestuhlt. Die Tische im Innenbereich sind gedeckt. Für Max Darstein und sein Team stehen die letzten Vorbereitungen an, bevor sie ab Samstag Gäste bei sich in Edenkoben empfangen können. Auf diesen Moment haben sie aber auch länger als gedacht gewartet.

Denn als sich der Pfälzer Geschäftsmann erfolgreich als Pächter der Gastronomie auf dem Schloss Villa Ludwigshöhe bewarb, war der Start für Juni 2024 angegeben. Später wurde Mai 2025 genannt, dann aber war auch dieser Termin aufgrund der länger andauernden Sanierung des Baudenkmals nicht zu halten. Darstein und seiner Truppe gelingt es nun im dritten Anlauf, Schlossbesucher zu Tisch zu bitten.

In dem Restaurant wird es dabei mediterran zugehen – wegen der Zuneigung von König Ludwig I. für Italien. Die kommt schon im Namen des Lokals zum Ausdruck: „Osteria 1846“. Die Jahreszahl weist auf den Baubeginn der Sommerresidenz hin.

Max Darstein möchte aus einem historischen Ort etwas Modernes, Zeitgenössisches schaffen, dessen Angebot jedermann anspricht: sowohl Ausflügler, die wegen des Museums kommen, und Paare, die sich das Schloss als Hochzeitslocation vorstellen können, als auch Wanderer, die beispielsweise mit ihrem Hund im Pfälzerwald spazieren sind. Dieses bunte Publikum mit seinen unterschiedlichen Ansprüchen an das Restaurant unter einen Hut zu bringen, sei eine Herausforderung, betont Darstein. Kulinarisch gelingen soll das unter anderem mit einem Weißweinrisotto, einem marinierten Tatar vom Weiderind oder einer Auswahl an Flammkuchen, die neben weiteren Gerichten auf der Speisekarte stehen.

Das Besondere an dem Schloss sei, so Darstein, dass er mehrere unterschiedliche Räume für gastronomische Zwecke bespielen kann. Allerdings war das Baudenkmal nicht für solch einen Betrieb ausgelegt. Stattdessen wurde nachträglich eine Gastronomie für den Publikumsverkehr geschaffen. Bedeutet für das Personal: Die Wege sind mitunter weiter als in anderen Wirtschaften.

Denn neben der Terrasse und dem Restaurant können auch der Gewölbekeller und der Innenhof für unterschiedliche Anlässe genutzt werden. Somit sei man flexibel, was die Anzahl der Gäste betrifft. Bedient werden können beispielsweise 50 Personen mit einem Menü, bei der Krönung der Weinprinzessin können es dann gut doppelt so viele sein, die man mit Häppchen versorgen könne.

Da das Schloss im Zuge der Sanierung barrierefrei gestaltet wurde, Besucher daher nun auf eigene Faust die Räume erkunden können und somit keine Führung buchen müssen, wird es in der Osteria umso mehr ein spontanes Kommen und Gehen geben. Anders als das Schloss beziehungsweise dessen Museumsbereich ist das Restaurant ganzjährig geöffnet. Ab Herbst werden die Öffnungszeiten zwar zurückgefahren, aber komplett geschlossen wird das Lokal nur rund um Weihnachten und Neujahr sein.

In Max Darstein hat das Land als Eigentümer der Villa einen erfahrenen Schlossherren und Eventplaner gewonnen. Bereits vor einigen Jahren übernahm er das Restaurant auf dem Hambacher Schloss. Weil Edenkoben nun zu einem zweiten Standbein wird, losgelöst vom Betrieb in Neustadt, laufe diese Geschichte unter einer anderen, als Eventgastro Südpfalz bezeichneten Gesellschaft mit ihm als Geschäftsführer. Für die Villa Ludwigshöhe hat er zudem ein rund 30-köpfiges Team aufgebaut, das einen eigenen Küchenchef und einen Betriebsleiter hat. Hervorzuheben ist, dass die Beschäftigten allesamt aus der Region stammen.

Darstein selbst stammt aus Altrip, wo er nach seinen Gastro-Erfahrungen im Hotel Darstein, einem Familienbetrieb, erstmals in die Geschäftsführung einstieg.