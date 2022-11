„Club Sellemols“ nennt sich eine Gruppe von Geschichtsinteressierten, die sich seit acht Jahren in Maikammer treffen. Das Interesse an der Arbeit des Clubs ist groß. Und das hängt auch mit einem Projekt namens Kuladig zusammen.

Zehn Leute sind es, die an diesem Abend im November zum Stammtisch des Clubs Sellemols kommen. Was sie eint, ist ihre Liebe zur Geschichte und zu Geschichten. Fast alle haben mit der eigenen Familienforschung begonnen und sind eher zufällig auf andere Themen gestoßen. Erstmals kamen sie 2014 zusammen. Beim Stammtisch berichten sie über ihre Forschungen und ihre Projekte, zurzeit beispielsweise das anstehende Kalmitjubiläum. Auch auf der Agenda: Im Rahmen der Friedhofsumgestaltung sollen Hintergrundinformationen zu Familien und Personen zusammengetragen werden.

„Viel zu wenige Gesichter“, dachte sich Gertrud Schäfer, als sie das Ortsfamilienbuch von Maikammer durchblätterte. Sie selbst ist ein Maikammerer Urgestein. Schäfer begab sich auf die Suche nach alten Bildern, sprach mit vielen Menschen über ihre Erinnerungen und häufte im Laufe der Zeit einen großen Fundus an Bildmaterial an. „Ich besuche die Menschen und lausche ihren Geschichten“, erzählt sie. Ganze Familienalben drückt man ihr in die Hand. Darin findet sie Bilddokumente über Straßenfeste, Familienfeiern, aber auch Kriegsbilder – das ganze Leben der Menschen in Maikammer. „Sogar ein Foto aus dem Jahr 1898 habe ich erhalten. Darauf ist ein Fasnachtsumzug zu sehen“, erzählt sie stolz. Nach und nach digitalisierte sie ihre Sammlung.

Expertin bei der Zuordnung von Personenbildern

Mittlerweile hat sich Schäfer zu einer Expertin bei der Identifikation von Personenbildern entwickelt. „Das ist Grundlagenarbeit für die Recherchen der anderen Clubmitglieder“, sagt Matthias Dreyer. Dreyer stieß ein Jahr nach seiner Gründung zum Club. Neuerdings ist er Pensionär, zuvor leitete er die Obere Landesplanungsbehörde der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt.

Dreyer war der Initiator des Projekts Kuladig in Rheinland-Pfalz. Kuladig steht für Kultur, Landschaft, Digital. Ziel des Projekts, das zunächst bis in das Jahr 2050 angelegt wurde, ist es, die kulturelle Vielfalt an Gebäuden, Denkmälern, aber auch Landschaftsformen und Einzelobjekten digital und multimedial sicht- und nutzbar zu machen. Dreyer war nicht ganz unschuldig daran, dass Maikammer 2019 zur Modellgemeinde wurde. „Das war einfach, denn aufgrund der Arbeiten der Clubmitglieder war so viel Material vorhanden, das nur aufbereitet und eingestellt werden musste“, erklärt Dreyer.

Mit einem völlig anderen Interessensschwerpunkt stieß Hans-Ulrich Kroszewski zu den „Sellemols“. Er verfasste bereits sechs Bücher über die Pfälzer Oberlandbahn, genannt Schneck, und trug zum Pfefferminzbähnel Historisches zusammen. Kurzerhand gründete er seinen eigenen Verlag, in dem diese und andere Bücher erschienen sind. „Das ist wichtig, damit auch die nachfolgenden Generationen einen Zugang zur Geschichte haben“, betont Kroszewski.

Wissenswertes über die Grenzsteine

Auch Peter Kuhn trägt Geschichte und Geschichten zusammen, beispielsweise die des Maikammerer Turnvereins. Anlässlich seines 175-jährigen Bestehens bringt Kuhn ein Sitzungsbuch heraus. Peter Angel ist Wanderwart beim Pfälzerwald-Verein und arbeitete beim Betrieb Landesforsten Rheinland-Pfalz. Er kennt den Wald wie seine Westentasche und erarbeitete gemeinsam mit Dreyer Grenzsteinwanderungen im Wald um Maikammer. Das Waldgebiet wurde bis ins Jahr 1822 als Allmende von den Gemeinden Maikammer, Alsterweiler, Kirrweiler und Diedesfeld gleichermaßen genutzt. Erst kürzlich begingen die Clubmitglieder mit großer Beteiligung in einer fünfstündigen Tour eine 13 Kilometer lange Teilstrecke, auf der Dreyer Wissenswertes über die Grenzsteine und die Gebiete erklärte. Auch ein Buch ist in Planung.

Bernhard Wingerter wird liebevoll der „Haus- und Hoffotograf“ des Clubs genannt. Wingerter ist federführend mit dem Aufbau der gemeinsamen Bilddatenbank beschäftigt, die die Mitglieder für ihre Recherche-Arbeit nutzen können. „Das ist sehr hilfreich, denn es spart uns allen viel Zeit, wenn wichtiges Fotomaterial an einem Ort von allen gesichtet und abgerufen werden kann“, sagt Dreyer.

Mit 15 Jahren entdeckte Markus Hener sein Interesse für die Vergangenheit. Er forschte unter anderem zur Geschichte des Maikammerer Weinbaus und der Industrie, teilt die Sammelleidenschaft für Bildmaterial und bedauert, wenn alte Fotos aus Nachlässen einfach entsorgt werden. Hener war sozusagen der Gründungsvater des Clubs und gab ihm seinen Namen. Die Homepage des Clubs (www.clubsellemols.de) ist gut gefüllt mit Informationen über Gebäude, Denkmäler und Familien. Hener hält sie mithilfe seiner Mitstreiter und der Clubteilnehmer, die zurzeit kein eigenes Thema bearbeiten, aktuell.

Das Interesse ist groß und die Gemeinde Maikammer schätzt die Arbeit des Clubs. Aber auch überregional werden die „Sellemols“ wahrgenommen. Die bundesweiten Anfragen beweisen es.