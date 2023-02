Die Audiopedia Foundation – ehemals Uridu – hat erneut internationale Anerkennung erhalten: Das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) hat das digitale Wissensprojekt der gemeinnützigen Organisation aus Annweiler in sein Digital-X-Programm aufgenommen.

Um Frauen in Entwicklungsländern den Zugang zu Informationen zu erleichtern und ihnen zu helfen, besser für sich und ihre Familien zu sorgen, bietet Audiopedia hörbares Wissen zu Gesundheits- und Ernährungsthemen an. Dank solarbetriebener Audiogeräte, die nicht auf Elektrizität angewiesen sind, können selbst analphabetische Frauen in sehr abgelegenen Regionen erreicht werden.

Das Digital-X-Programm fördert Lösungen, die digitale Technologien nutzen, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen zu erreichen. Ein Gremium aus 30 UN-Experten hat die Audiopedia-Plattform hierfür als eine von 100 besonders innovativen Lösungen unter mehr als 4000 Projekten weltweit ausgewählt. „Diese Auszeichnung bestätigt uns darin, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind und einen wichtigen Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit im globalen Süden leisten können“, sagt Marcel Heyne, Mitbegründer und Geschäftsführer der Audiopedia Foundation.

Aus Uridu wird Audiopedia

Bis Ende 2022 war die Audiopedia Foundation unter dem Namen Uridu bekannt. Mit der kürzlich vollzogenen Namensänderung will die Organisation ihr zentrales Anliegen noch deutlicher nach außen tragen: der Zugang zu Bildung und Informationen auch für Frauen, die weder lesen noch schreiben können.

Die Audiopedia Foundation existiert seit 2016 und wird seit 2020 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Europäischen Union gefördert. Seitdem hat sie in Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe, der Welthungerhilfe und der GIZ erfolgreich Projekte in Indien, Pakistan, Nigeria, Äthiopien, Uganda und Brasilien durchgeführt.

Im Netz

www.audiopedia-foundation.de