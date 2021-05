Die Verbandsgemeinde Maikammer macht in diesem Jahr erstmals bei der Aktion Stadtradeln mit, an der sich auch der Kreis Bad Dürkheim beteiligt.

Von 30. August bis 19. September – also an 21 aufeinander folgenden Tagen – wird kräftig in die Pedale getreten. Egal ob auf dem Weg zur Arbeit oder bei einem privaten Radausflug – jeder gefahrene Kilometer zählt. Die gefahrenen Strecken können zum Beispiel mit einem Kilometerzähler, einem Fahrradcomputer oder der Stadtradeln-App ermittelt und festgehalten werden.

Die Sonderkategorie Stadtradeln-Star bietet die Möglichkeit, noch einen Schritt weiter zu gehen – denn Stadtradeln-Stars dürfen an 21 Tagen am Stück kein Auto von innen sehen. Mitglieder der kommunalen Parlamente oder andere Personen des öffentlichen Lebens sind besonders dazu aufgerufen, in dieser Kategorie an den Start zu gehen. Prinzipiell können aber alle Radler Stadtradeln-Stars werden (maximal fünf pro Kommune).

Wöchentliche Berichte

Am Ende der Aktion werden Preise vergeben. Die „Stars“ verpflichten sich, offizielle Statements abzugeben und wöchentlich über ihre Erfahrungen als Stadtradler zu berichten.

Verbandsbürgermeisterin Gabriele Flach appelliert an ihre Ortsbürgermeister-Kollegen aus Maikammer, St. Martin und Kirrweiler: „Es wäre eine tolle Sache, wenn die Gemeinderäte jeweils ein Team auf die Beine stellen würden und vielleicht wird der eine oder andere sogar selbst zum „Stadtradeln-Star“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Anmeldungen sind bereits möglich unter www.stadtradeln.de/verbandsgemeinde-maikammer.