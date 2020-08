Im August und September heißt es: in die Pedale treten für den Klimaschutz. Nicht nur die Stadt Landau und die Verbandsgemeinden Annweiler und Landau-Land beteiligen sich an der Aktion Stadtradeln, auch die Verbandsgemeinden Herxheim und Offenbach machen mit.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang im Team möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die VG Herxheim, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist, zeichnet nach der Aktion die besten Teams und Radelnden aus. Zudem ehrt das Klimabündnis die fahrradaktivste Kommune Deutschlands und die beste Newcomer-Kommune. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/herxheim möglich. 64 Radelnde haben sich bereits registriert.

In Herxheim sowie in Landau-Land und Annweiler läuft die Aktion vom 17. August bis zum 6. September. In Landau-Land haben sich bisher 71 Teilnehmer angemeldet, in Annweiler 100. Auch diese beiden Kommunen beteiligen sich erstmals. Bei ihnen steigt zudem die Auftaktveranstaltung. Am Montag, 17. August, 17 Uhr, gibt Umweltministerin Ulrike Höfken auf dem Rathausplatz den Startschuss für die Klimaschutzkampagne. Das Umweltministerium unterstützt die Kommunen erstmals finanziell bei der Teilnahme. Anschließend fährt die Ministerin mit anderen Radlern nach Birkweiler, wo ab 18.30 Uhr im Alten Schulhaus gefeiert wird. Mit dabei sind auch Landrat Dietmar Seefeldt und die Bürgermeister. Landau-Land freut sich zudem über kreativen Beiträge rund um das Thema Fahrrad als Bild, Video oder als Tipp. Diese können per E-Mail an landau-land@stadtradeln.de eingereicht werden.

Offenbach nimmt vom 1. bis 21. September an der Kampagne teil. Fünf Radler sind bisher dabei. Anmeldungen sind unter www.stadtradeln.de/offenbach-queich möglich. In der Stadt Landau haben sich bisher 137 Teilnehmer angemeldet. Hier steigt die Aktion vom 22. August bis 11. September.